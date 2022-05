Silvia Toffanin e il matrimonio con Pier Silvio: arriva la doccia gelata

Tutti i romantici che già si aspettavano di vedere presto Silvia Toffanin in abito bianco dovranno ricredersi, e resteranno profondamente delusi. La conduttrice di Verissimo, contrariamente agli ultimi rumors, non sta per sposarsi con il suo storico fidanzato, Pier Silvio Berlusconi.

Negli ultimi giorni non si era parlato d’altro, dopo l’arrivo di una notizia legata ad un un importante acquisto effettuato in Liguria dal figlio di Silvio Berlusconi. Ora dopo ora, il pettegolezzo si era fatto sempre più insistente, con il sindaco di Portofino (dove si sarebbe dovuta svolgere la presunta cerimonia) che si era dichiarato pronto a sposare i due. “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà” aveva commentato il Primo Cittadino del comune ligure. Eppure, la verità sembra essere ben diversa.

Proprio oggi è infatti giunta la smentita. Sulle pagine online del Fatto Quotidiano è apparso un trafiletto che ha spento gli entusiasmi di chi sognava di vedere la coppia finalmente sull’altare. “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi” leggiamo sul giornale, frasi che mettono la parola fine a settimane di speculazioni.

L’indiscrezione sulle nozze, d’altra parte, era alla luce dei fatti pure piuttosto credibile. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da anni e la loro relazione è sempre rimasta lontana dai chiacchiericci dei maligni. Sono in tanti, da sempre, a sperare nei fiori d’arancio, ma a quanto pare bisognerà aspettare ancora un po’.

Nel frattempo, anche se non ha intenzione di diventare sua moglie nell’immediato, Silvia Toffanin ha comunque fatto al suo amato un altro regalo eccezionale. La conduttrice veneta ha donato di recente al compagno una costosissima vettura vintage, una Mini Moke. Il costo dell’autovettura dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro, una cifra che di certo non avrà spaventato la Toffanin. L’occasione di questo magnifico dono è stato il 53o compleanno di Pier Silvio, che è già salito in sella al bolide nuovo di zecca in compagnia dell’amore della sua vita.