Silvia Toffanin confermata: Verissimo resta alla domenica

È riuscito alla perfezione l’esperimento Verissimo. Dallo scorso settembre la trasmissione di Silvia Toffanin va in onda con un doppio appuntamento settimanale, in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Una scelta presa da Pier Silvio Berlusconi in persona per risollevare gli ascolti disastrosi dell’ultimo anno con Domenica Live di Barbara d’Urso. La Toffanin ha accettato il nuovo impegno solo per qualche mese ma dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal pubblico ha deciso di andare avanti per tutta la stagione televisiva.

A dare la notizia il sempre informato Tv Blog su Instagram: il doppio appuntamento settimanale di Verissimo proseguirà fino al prossimo maggio. Una decisione presa dopo gli ottimi ascolti di queste settimane. Il format guidato da Silvia Toffanin incolla al piccolo schermo oltre due milioni di telespettatori con le sue interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura.

Verissimo batte puntualmente la concorrenza: Italia Sì di Marco Liorni, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Uno, e Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, trasmesso ogni domenica. La trasmissione di Silvia Toffanin è inoltre molto commentata sui social network e ogni settimana genera numerose discussioni e commenti.

Anna Tatangelo a tempo limitato

Se l’esperimento di Verissimo è andato a buon fine e andrà avanti fino agli inizi dell’estate, diverso è il discorso con Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo. Tv Blog ha spiegato che il programma itinerante si concluderà dopo le otto puntate previste. Non andrà avanti per tutta la stagione televisiva come Verissimo.

Lo show della cantante di Sora, partito tra rinvii, dubbi e perplessità, ha saputo catturare l’attenzione di un milione e mezzo di spettatori con i suoi matrimoni da sogno e a volte fuori dal comune. Una buona occasione per Lady Tata, che ha saputo mettere in mostra le sue doti da conduttrice. Il sogno della 34enne è quello di affermarsi sempre più come un’artista a 360 gradi.

In questo periodo l’ex compagna di Gigi D’Alessio è inoltre protagonista come giurata di All Together Now e sta lavorando ad un nuovo progetto musicale.