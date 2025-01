Silvia Toffanin ‘aggressiva’ con Blasi. La battuta su Francesco Totti

Un’altra puntata di Verissimo è in onda su Canale 5 e Silvia Toffanin ha invitato in studio la sua collega e amica Ilary Blasi. Da settimane le due sono finite al centro del gossip per una presunta lite che è stata smentita dalle dirette interessate. L’ex moglie di Francesco Totti non ha perso occasione di lanciare frecciatine sia alla padrona di casa che al suo ex marito.

Verissimo, smentita lite tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata protagonista della puntata di Verissimo su Canale 5, oggi ospite da Silvia Toffanin, ha raccontato alcuni particolari della sua nuova vita ed smentito le voci sulla presunta lite con la sua collega nonché conduttrice del programma. Le due sono molto amiche, si sono conosciute durante la trasmissione Passaparola quando entrambe erano le letterine.

“Insomma io e te abbiamo litigato?“. Ha chiesto con ironia la padrona di casa all’ex moglie di Francesco Totti che come suo solito non ha perso occasione di fare una battuta alla sua amica.

La frecciatina di Ilary Blasi

“Mi dispiace che mi sono andati via i lividi che mi hai fatto – ha affermato la Blasi – sei aggressiva Silvia. Perché è andata in giro questa notizia?”. Ha concluso la conduttrice incredula di quanto riferito negli ultimi giorni sui social e sul web. Entrambe hanno tenuto a smentire la lite.

Oltre alla frecciatina alla sua amica Toffanin, l’ex moglie di Francesco Totti non ha potuto fare a meno di fare riferimento al Pupone con tanto di battuta che ha fatto divertire i telespettatori e il pubblico in studio.

La battuta su Francesco Totti

Silvia Toffanin ha portato avanti l’intervista alla Blasi, facendole diverse domande sulla sua vita privata tra cui il fatto di avere tre sorelle. Ed è proprio in quell’occasione che la conduttrice romana ha ironizzato: “E’ stato bello crescere con due sorelle anche perché non c’è molta alternativa – ha affermato – i maschi a casa nostra non durano tanto. Sono delle comparse, così”.

Il successo di Ilary

Negli ultimi giorni su Netflix è uscita la serie tv Ilary che sta riscontrando molto successo. La conduttrice romana ha conquistato gli italiani con la sua storia, un percorso di rinascita avvenuto grazie alla sua determinazione, intraprendenza e il supporto dei familiari e amici che non l’hanno mai abbandonata neanche nei momenti difficili come il divorzio da Francesco Totti. Oggi ognuno ha preso la propria strada ma la Blasi non dimentica il suo passato anzi lo ricorda con il sorriso.