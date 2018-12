Silvia Provvedi, lettera da Cecchi Paone: “Non vedo l’ora di rivederti”

La lettera di Alessandro Cecchi Paone per Silvia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha scritto una lettera a Silvia Provvedi. Una missiva pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più e con la quale il divulgatore scientifico ha voluto spiegare meglio le sue ragioni. I due, com’è noto, si sono scontrati apertamente all’interno del reality show, e sono state messe in mezzo pure terze persone come Fabrizio Corona. Proprio a proposito di quest’ultimo, Cecchi Paone ci ha tenuto a precisare: “Se ho litigato con te è solo perché volevo richiamare l’attenzione di giovani e famiglie sul fatto che certe situazioni non si dovrebbero nemmeno rischiare. Da certe persone bisogna stare alla larga. Se si evitano certi ambienti si evitano anche quelle che le nonne definivano “cattive compagnie”. Io insistevo sul fatto che i personaggi pubblici come te, come me, hanno dei doveri e delle responsabilità a proposito di come si comportano”.

Alessandro Cecchi Paone a Silvia Provvedi: “Non sei una fallita”

Alessandro Cecchi Paone ha voluto scrivere a Silvia Provvedi dietro consiglio di Fabio Basile, il judoka amico di entrambi. “Non sei una fallita, sei una ragazza che ha tutti i numeri per fare bene, per emergere, per diventare una buona moglie e una madre perfetta. Leggendo questa lettera spero che tu abbia capito che non era mia intenzione litigare, che desideravo semplicemente scuoterti come un fratello maggiore”, ha aggiunto il giornalista e conduttore. Che, in attesa dell’uscita di Silvia dal Grande Fratello Vip, ha avuto già una sorta di chiarimento con la sorella Giulia Provvedi a Domenica Live.

L’invito di Cecchi Paone per Le Donatella dopo il reality

“Non vedo l’ora di rivederti e di rivedere tua sorella, magari di uscire noi tre, insieme al comune amico Fabio Basile”, ha concluso Alessandro Cecchi Paone. Le Donatella saranno pronte a fare pace con il 57enne?