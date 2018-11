Silvia Provvedi e Fabio Basile, lite al GF Vip: un’amicizia finita

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi rimprovera Fabio Basile: lite nella notte, amicizia finita

Lite notturna e del tutto inaspettata tra Silvia Provvedi e Fabio Basile. Nella serata dedicata ad Halloween si sono scaldati gli animi degli inquilini del Grande Fratello Vip. A quanto pare, iniziano ad arrivare le prime incomprensioni anche tra chi sembrava essere amico. Trasferiti tutti in Caverna, i concorrenti hanno iniziato a raccontare alcune terrorizzanti storie private vissute in prima persona. La storia di Maria Monsè ha catturato l’attenzione di molti, anche se poi non era molto a tema horror. Mentre la donna parlava, il judoka pare essersi lasciato scappare una risata di troppo. Di fronte all’atteggiamento del campione, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha perso le staffe, dando vita ad una sorprendente lite.

Silvia Provvedi attacca Fabio Basile al GF Vip: lo scontro e la fine di un’amicizia

Silvia Provvedi non ha gradito il comportamento dell’amico Fabio durante il racconto di Maria Monsè. La mora de Le Donatella lo ha rimproverato e messo sull’attenti, invitandolo ad essere un po’ meno superficiale e a non buttare sempre tutto sullo scherzo. L’attacco della ragazza è arrivato davanti a tutti gli altri concorrenti e questo particolare dettaglio ha fatto innervosire il judoka. Silvia si è sfogata con sua sorella Giulia, cercando di farle capire le sue ragioni. Da parte della donna non è cambiato assolutamente nulla nei confronti di Basile, tant’è che ha rivelato di averlo rimproverato per il suo bene. In ogni caso, dal canto suo, Fabio non riesce a comprendere il motivo per cui la Provvedi non gli abbia detto determinate cose in disparte.

Fabio Basile si allontana da Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: il motivo

Dopo la lite notturna con Silvia, Basile ha deciso di cambiare totalmente atteggiamento. Il ragazzo ha rivelato a Francesco Monte di voler prendere questa esperienza molto più seriamente, senza ridere e scherzare come ha fatto fino ad oggi. L’amico ha cercato di convincerlo a non modificare il suo comportamento e ad essere quello che è sempre stato dentro la Casa. In ogni caso, Fabio pare essere anche convinto di prendere le distanze dalla Provvedi e di non darle più la stessa confidenza.