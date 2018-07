Silvia Boreale incinta: l’ex allieva di Amici annuncia la sua gravidanza

Silvia Boreale è incinta: l’ex cantante di Amici condivide la notizia con i fan

Vi ricordate di Silvia Boreale, l’ex allieva di Amici? Ebbene oggi abbiamo saputo che cantante è incinta. La giovane 20enne metterà al mondo il suo primo bambino. È lei stessa ad annunciarlo attraverso una foto condivisa su Instagram, in cui mostra il suo pancino. Silvia è stata una delle concorrenti più amate dell’edizione 2014/2015. Dopo diversi anni è riuscita finalmente a realizzare il suo sogno riuscendo a entrare nella Scuola di Maria De Filippi. Qui ha sempre cercato di dare il meglio di sé, sebbene dichiarasse spesso di essere una tipa abbastanza insicura. Non è entrata nel talent proprio come una principiante, visto che aveva tentato anche di arrivarci l’anno prima e di partecipare anche a X Factor. Al di fuori mostrava un carattere abbastanza forte e determinato, ma dentro di sé c’era sempre qualche insicurezza da dover cancellare. Si è fatta subito notare durante il talent, tanto che è stata scelta come caposquadra già nella seconda puntata. Ai tempi viveva a Mira Porte con il suo fidanzato. Il programma le ha fatto conoscere la collega Paola Marotta, con cui aveva instaurato una bella amicizia, molto apprezzata dal pubblico di Canale 5.

Amici, Silvia Boreale aspetta un figlio: la cantante diventerà mamma

Poco fa, Silvia Boreale ha condiviso una bellissima notizia: diventerà mamma! Per la prima volta la cantante sta affrontando una gravidanza ed è lei stessa ad annunciarlo. L’ex allieva della Scuola di Maria De Filippi non ha mai abbandonato la sua passione per la musica, nel frattempo ha continuato a studiare all’università di medicina. Purtroppo Silvia non ha avuto la grande opportunità di prendere parte al serale. Non riuscì a ottenere l’unanimità dei professori e non venne neppure scelta dai Coach, Elisa ed Emma. Precisamente la sua avventura nel programma è terminata il 28 marzo. Durante la sua partecipazione al talent, molti telespettatori avrebbero voluto vederla formare una coppia con Briga. In realtà, tra loro non ci fu mai nulla più di un’amicizia.

Silvia Boreale pubblica la foto del suo pancino su Instagram

Ora la vita di Silvia sta per cambiare e non ci poteva essere cambiamento migliore che con l’arrivo di un figlio. “Panzona”, scrive sui social pubblicando una foto in cui è seduta in auto con la panciona in vista. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questa gravidanza. Nel frattempo, la Boreale si gode questo importante periodo.