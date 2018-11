Silvestrin e Baby K, scontro dopo la puntata del GF Vip: volano parole pesanti

Enrico Silvestrin e Baby K scontro acceso sui social dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Scontro molto acceso tra Enrico Silvestrin e Baby K dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 19 novembre. I due si sono scontrati animatamente con i loro rispettivi account Twitter e questa mattina l’ex gieffino ha anche fatto una diretta. Ma cos’è accaduto tra loro? Baby K è entrata nella Casa per cantare insieme ai concorrenti il suo singolo Da zero a cento. Ed ecco che su Twitter ha attirato l’attenzione della cantante un commento fatto da Enrico. Quest’ultimo ha scritto sul social: “Ogni volta che Baby K un compositore muore di dolore”. Probabilmente manca qualche parola in questo Tweet, ma il senso è stato chiaro a tutti. Diversi sono stati i commenti sotto questo post e proprio per tale motivo Baby K ha deciso di rispondere. La cantante è apparsa abbastanza infastidita per quanto stava accadendo. Dall’altra parte Silvestrin ha affermato di aver utilizzato un tono ironico. Tra i due, però, non è arrivato alcun chiarimento.

Silvestrin e Baby K non se le mandano a dire: la cantante furiosa con l’ex gieffino

“Non ce l’avevi il coraggio di taggarmi pubblicamente? Complimenti molto pro.. viva la musica come sempre! Auguri per tutto!” Così Baby K ha risposto al Tweet di Silvestrin. Da qui è iniziato un vero e proprio scontro. “Tu saresti sostenitore della musica? Sei soddisfatto dei dieci commenti che ti hanno lasciato sotto dove mi prendevano per il c..o? Scusa ma tu cosa promuovi? A cosa servi?” ha poi continuato la cantante. Enrico conferma di aver fatto questa battuta con molta ironia, la quale non sarebbe però stata compresa da Baby K. Quest’ultima accusa l’ex gieffino di essere una persona falsa, ma anche poco matura. Ciò che scrive Silvestrin non farebbe bene a nessuno, secondo il cantante. Da lui si aspettava altro, rivela la giovane.

Enrico Silvestrin continua lo scontro con Baby K attraverso una diretta su Instagram

Ora Enrico ha deciso di continuare lo scontro social attraverso una diretta su Instagram. Secondo Silvestrin stiamo vivendo in una società dove tutti credono di essere dei fenomeni. L’ex gieffino afferma di aver fatto semplicemente una battuta, che però non sarebbe stata capita dalla cantante. Enrico ha continuato, dicendosi sicuro del fatto che Baby K si creda la numero uno e su questo ha dichiarato: “Non lo sei, perché non l’ha mai deciso nessuno”.