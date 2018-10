Silvestrin dramma al GF Vip, interviene la moglie: “Ecco cosa sta accadendo”

Silvestrin dramma al GF Vip, la moglie interviene in diretta a Mattino 5

Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip ha vissuto momenti molto difficili. Tra discussioni e attimi di solitudine, il conduttore ha fatto notare un lato del suo carattere ancora un po’ sconosciuto al pubblico. In particolare, l’unico ad avere compreso il suo carattere sembrerebbe Maurizio Battista, con il quale trascorre molto tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due si sono molto uniti in questa esperienza e sembrano complici proprio in tutto. Ma mentre il comico ha instaurato altri rapporti all’interno del programma, Enrico pare non riuscire a farsi capire dai suoi coinquilini. Gli altri concorrenti, infatti, per la seconda volta consecutiva l’hanno mandato al televoto. Sono tanti gli aspetti che non hanno ancora pienamente apprezzato di lui. In particolare, Eleonora Giorgi ha più volte fatto presente di non riuscire ad avere una conversazione pacifica con Silvestrin. Addirittura la gieffina ha dichiarato di avere paura dello sguardo di Enrico.

La moglie di Enrico Silvestrin spiega cosa sta accadendo al concorrente al Grande Fratello Vip

A Mattino 5, parlando del noto reality, Federica Panicucci non ha potuto non mostrare qualche filmato riguardante l’esperienza di Silvestrin nella Casa. Scendendo nel dettaglio, i video hanno mostrato il dramma del concorrente, il quale ha vissuto un passato difficile. Da giovane si è ritrovato al centro della televisione italiana e improvvisamente nessuno l’ha più calcolato. Secondo la Giorgi, proprio questo dettaglio ha portato Enrico a diventare una persona così rigida. C’è anche chi lo definisce molto permaloso, sebbene lui non sia d’accordo. Ed ecco che a Mattino 5 interviene la moglie del conduttore. La donna è sicura del fatto che Silvestrin non si sia ancora mostrato nella sua totalità. Conferma che il marito è una persona molto introversa, ma che ha tanto da raccontare in questo programma.

Silvestrin dramma al GF Vip: la moglie lo definisce come una persona introversa

La moglie di Silvestrin definisce quest’ultimo come una persona buona e sensibile, che mette tutta la sua passione in qualunque cosa che fa. La donna è convinta che Enrico abbia avuto un passato sia personale che lavorativo molto importante. Proprio questo lo porta ad essere così chiuso. C’è anche da considerare, secondo la moglie, che stiamo parlando di una persona che già di suo è abbastanza introversa. Oltre ciò, la donna è convinta che non riesca a esprimersi all’interno della Casa, in quanto non si fida degli altri concorrenti.