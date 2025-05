Signorini vs De Lellis: ‘arrabbiata per i soldi persi non per il pancino’

Il direttore del settimanale CHI ha voluto rispondere alle parole pungenti di Giulia De Lellis. Dopo che Alfonso Signorini, con il suo giornale, ha pubblicato le foto della gravidanza di Giulia, quest’ultima è voluta intervenire. In un video in cui si preparava per una serata di lavoro a Londra ha detto che sono stati inappropriati e fuori luogo. Secondo Giulia certe notizie dovrebbero arrivare dai diretti interessati e non tramite intermediari. Signorini si è quindi sentito chiamato in causa ed è intervenuto in difesa di se stesso e del suo settimanale.

Le parole del conduttore del Grande Fratello Vip sono chiare e dirette. “Le foto sono esplicite perché lei (Giulia De Lellis) ha sollevato la t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza”. Inizia così Signorini, sottolineando come sia stata l’influencer ha mostrare le sue nuove forme e dando così la conferma della lieta notizia. Ma poi aggiunge: “È chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere…Probabilmente sarà incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i vari sponsor e relative entrature”. Insomma il buon Alfonso la tocca piano.

Il passato burrascoso tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini

Sappiamo bene che tra i due non scorre buon sangue. Memorabili infatti sono le discussioni che ebbero mentre Giulia era all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2017. Ilary Blasi era alla conduzione e Alfonso Signorini era l’opinionista. Gli scontri tra lui e la De Lellis furono davvero forti. Al punto che ancora oggi girano sui social i video di come Giulia zittisce Signorini. Non fu molto elegante al tempo l’influencer, nei modi di fare, ma fu una delle poche a mettersi contro Alfonso Signorini senza il timore di venire poi esclusa dal mondo televisivo.

Oggi quindi Signorini potrebbe essersi preso la sua rivincita. Pubblicando gli scatti della prima gravidanza di Giulia e Tony Effe. Togliendo ai due la possibilità di annunciarla per primi. E di conseguenza la possibilità di ricavarci qualche fonte di guadagno extra. Al termine dell’intervista Alfonso dichiara: “…onestamente il giornale ha fatto bene, ha dato una bella notizia. Il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie”. Più chiaro di così!