Signorini ‘Superman’: cos’ha fatto dopo il GF Vip, fan basiti e sorpresi

Alfonso Signorini da Roma a Cortina in una notte! Il conduttore ha portato a termine la puntata di ieri sera e si è messo subito in viaggio per raggiungere le Dolomiti, così da godersi la neve già stamattina. Lo ha detto e lo ha fatto: qualche fortunato infatti ha sentito già ieri sera il conduttore rivelare che sarebbe partito nella notte. Davvero inarrestabile, non c’è che dire: condurre per ore una trasmissione anche impegnativa, visto che ha a che fare a distanza con venti persone, viaggiare di notte ed essere già pronto per sciare stamattina. Un vero super eroe!

In realtà pochi si sono accorti che ieri sera Signorini ha fatto una mezza gaffe al GF Vip 7. Dopo il momento dedicato a Francesca Cipriani e il marito Alessandro la rete è andata in pubblicità. Nel frattempo su Mediaset Extra, dove va in onda la diretta 24 ore su 24, sono comparsi i due sposi con Katia Ricciarelli e il conduttore stesso. Proprio in quel momento Alfonso ha sussurrato all’orecchio di Katia: “Pensa che io stasera parto per Cortina, stanotte vado a sciare”. Dopo queste parole si è rivolto alla telecamere lanciando la pubblicità, ma Canale 5 era già in pubblicità!

QUESTA COSA ANDATA IN ONDA SOLO SU MEDIASET EXTRA STO MORENDOO #gfvip pic.twitter.com/GLHvykYbng — stemas ???? (@jadestuxedo) December 12, 2022

Questo video è comunque servito per scoprire come ha fatto Signorini a essere a Cortina oggi. La risposta è molto semplice: ha viaggiato di notte. I fan sono stupiti e basiti. Sotto alla foto del conduttore sorridente e circondato da un manto bianco sono già comparsi tantissimi commenti. C’è anche quello di Sonia Bruganelli: “Tu sei una potenza vera”. Tanti gli hanno fatto complimenti e manifestato affetto. Così come tanti hanno apprezzato il suo maglione, qualcuno gli ha persino chiesto indicazioni su dove comprarne uno uguale!

Tra i commenti alla foto di Signorini a Cortina dopo il GF Vip non potevano mancare frecciatine e ironia. Qualcuno gli ha chiesto se ha preso un jet stanotte, in un commento invece hanno tirato in ballo una Vippona: “Che bella Cortina… perché non ci hai portato anche la Fiordelisi?!”. Evidentemente all’utente in questione non sta molto simpatica Antonella! E non potevano mancare anche i commenti un po’ polemici in cui hanno fatto notare che chi ha disponibilità economiche può permettersi di tutto. Anche passare da Roma a Cortina in una notte.