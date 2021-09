Signorini smaschera la Fico: “Ha mentito al GF Vip” ma qualcosa non torna

In occasione della nuova stagione del format social su Instagram Casa Chi, Alfonso Signorini lancia immediatamente la prima indiscrezione bomba. Il gossip riguarda Raffaella Fico, accusata dal conduttore del Grande Fratello Vip di aver mentito alla produzione del GF sul suo attuale status sentimentale. Sembra infatti che la soubrette abbia volontariamente deciso di tenere nascosta l’esistenza del suo attuale fidanzato per avere più chance di entrare nella casa più spiata d’Italia.

In base al racconto di Signorini, infatti, la Fico sarebbe oggi felicemente fidanzata con tale Piero Neri, un personaggio molto abbiente originario di Forte dei Marmi. La storia d’amore fra i due, in base alle indiscrezioni del giornalista, starebbe andando avanti da ormai più di un mese. Ecco la stoccata di Signorini:

Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata.

Ma siamo davvero sicuri al cento per cento che il giornalista non abbia preso un abbaglio? A smentire quanto dichiarato da Signorini è stato Fanpage, che in un recente articolo ha ricordato alcune dichiarazioni esclusive concesse loro da Raffaella Fico.. In un’intervista di qualche giorno fa, Raffaella Fico aveva in effetti confermato che il suo cuore è attualmente impegnato. “Entro da fidanzata, innamorata e super felice. Sono appagata in questo momento”, aveva raccontato la ex di Mario Balotelli, fugando così i dubbi e le curiosità dei giornalisti della testata giornalistica.

Nel frattempo, la Fico già ci ha regalato le prime soddisfazioni, registrando in occasione del suo ingresso nella casa un video nel quale lanciava una frecciatina allo sportivo con cui è stata fidanzata in passato. “Come padre potrebbe impegnarsi di più” ha dichiarato la concorrente, parlando ovviamente del rapporto fra il calciatore e la figlia Pia, nata nel 2012. Le frasi della Fico hanno scatenato un’immediata reazione del diretto interessato, che su Instagram ha commentato inviperito “anche adesso che sono in Turchia dovete punzecchiare, che palle”.

Casa Chi è condotto per questa nuova edizione da un ex celebre inquilina della casa come Rosalinda “Adua del Vesco” Cannavò. Sulla pagina Instagram del settimanale, dove commenterà tutti gli ultimi aggiornamenti del GF Vip, l’attrice sarà affiancata anche da Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia.