Signorini: scambi di favore e arroganza. Ecco perché non piace

Abbiamo imparato a conoscere Alfonso Signorini nel tempo. E’ un volto noto della televisione e del mondo dello spettacolo. Se ci pensiamo bene sono veramente tantissimi anni che Signorini ci accoglie dal piccolo schermo. Prima opinionista e poi conduttore. Quello che però dovrebbe stupirci non è la longeva carriera del conduttore del Grande Fratello. Quello che dovrebbe meravigliarci è come Signorini risulti poco simpatico alla maggioranza delle persone. Il problema principale risale in un’assenza di empatia che trasuda dal piccolo schermo. Anche i cambi di rotta bruschi avuti in passato e le critiche alle sue colleghe non hanno aiutato. Infatti ricordiamo bene che Signorini criticò Barbara D’Urso affermando che i programmi della collega fossero troppo trash e che lui non avrebbe mai potuto raggiungere certi livelli. Salvo poi modificare il suo Grande Fratello dopo che Pier Silvio Berlusconi si lamentò perché, appunto, troppo scadente nel trash.

Ma forse questa è solo la punta dell’iceberg. Infatti il buon Alfonso riserva battutine acide un po’ a tutti. Il che però non viene poi identificato in una forma di simpatia. Il risultato è più simile ad un “abuso di potere”. Mi spiego meglio. Alfonso Signorini manca completamente dell’eleganza che avevano i conduttori di un tempo. Malgrado i suoi look raffinatissimi e la dialettica sempre corretta non riesce a non farci rimpiangere i suoi predecessore. Il motivo è semplice. Mike Bongiorno, Corrado e gli altri conduttori avevano rispetto dei loro concorrenti. Capivano che il loro lavoro era dipeso anche da questi personaggi. un aspetto professionale, questo, che Signorini ignora completamente. Anzi. Il suo modo di fare vagamente prepotente non piace al pubblico. Così come non piace il prevalere sui concorrenti.

Signorini coinvolto in alcuni “scambi di favore” poco chiari

Le ultime notizie riguardanti il coinvolgimento nello scandalo di Sangiuliano non aiutano nel gradimento. Anche se sembra tutto molto nebuloso quanto è emerso fa capire che ci sia stato uno scambio di favori tra le parti. Signorini teneva nascoste le foto compromettenti tra Sangiuliano e la Boccia solo come gesto di amicizia? Ci crediamo poco. Tanto che nelle intercettazione di Sangiuliano si parla di un grosso favore che il Ministro pare abbia fatto al conduttore del Grande Fratello. Non dovrebbe stupirci tutto questo. Gli scambi di favore sono all’ordine del giorno. Soprattutto in ambiti giornalistici. Ma un professionista come Signorini sbandierante spesso alta moralità non dovrebbe cedere a tali compromessi. Anche in questo caso però Alfonso ne esce illeso.

In molti si chiedono per quale motivo Signorini frequenti ancora Canale Cinque. Mentre la Rai ha fatto la mossa azzeccata con l’ingresso di Stefano De Martino, Mediaset resta immutata. Il rischio è che il calo nel gradimento continui il suo picco in discesa. Gli ascolti infatti non lasciano grande speranza di ripresa. Il Grande Fratello è un programma che ha bisogno di una buona conduzione e di argomenti ricchi. Tra i limiti stessi del conduttore e quelli imposti dai piani alti il programma resta bloccato senza riuscire a decollare.