Signorini spiega perché non ha detto nulla durante la lite Corona-Ilary

Alfonso Signorini da Piero Chiambretti parla della lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha finalmente rotto il silenzio sulla lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro in diretta il direttore di Chi non ha proferito parola e solo ora, ospite di CR4 di Piero Chiambretti, ha potuto svelare i retroscena di quella serata. Perché il giornalista, sempre pungente e irriverente, è rimasto muto in quel momento? “Non c’entravo niente con quello che stava succedendo. Io faccio l’opinionista del Grande Fratello Vip e quello scontro non c’entrava nulla con il programma. Ero in imbarazzo in quel momento e pure un po’ storto quella sera”, ha ammesso Signorini.

Alfonso Signorini ha fatto i complimenti a Ilary Blasi dietro le quinte

“Me lo aspettavo da Ilary Blasi anche se non c’è stato nulla di programmato. È stata bravissima: non ha fatto trasparire alcuna emozione. Dopo il blocco le ho detto “Hai le pa..e”, ha aggiunto Signorini. Che, nonostante la stima nei confronti della Blasi, ha qualcosa da rimproverarle: “Spegnere il microfono a Corona? Non si fa, tutti hanno diritto di replica. Ma non credo sia dipeso da Ilary…”. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha poi rivelato che durante l’incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è stato proibito a tutti di intromettersi nel discorso.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini rivela un retroscena

“Prima che Corona entrasse ci hanno avvertito che né io né Ilary potevamo intervenire durante l’incontro tra Fabrizio e Silvia. Ci hanno detto che erano indicazioni aziendali…”, ha svelato Alfonso Signorini a CR4, il nuovo programma di Chiambretti su Rete 4.