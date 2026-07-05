Signorini, il compagno lo ha lasciato e tornerà in tv? Alfonso risponde a tutto dopo lo scandalo

Alfonso Signorini ha concesso la prima intervista dopo lo scandalo che lo ha travolto sette mesi fa, quando Fabrizio Corona lo ha accusato di aver truccato i provini del Grande Fratello Vip in cambio di favori intimi. Il conduttore milanese ha sempre negato quanto sostenuto dall’ex re dei paparazzi. La faccenda è ora diventata materia giudiziaria. Nel frattempo, Signorini si è autosospeso da Mediaset, lasciando la tv. Non ha nemmeno più alcun incarico nel settimanale Chi, magazine che ha diretto per anni.

Alfonso Signorini dopo lo scandalo: la relazione con il compagno storico non è affondata

Il giornalista ha fatto una lunga chiacchierata con Il Giornale, chiarendo alcuni aspetti che lo hanno riguardato di recente. Dopo le affermazioni di Corona, molti si sono chiesti se il suo storico compagno lo avesse lasciato oppure se la relazione fosse andata avanti. La risposta è che la love story è sopravvissuta. Così come è sopravvissuto Signorini:

“Mi sono costruito una bolla per sopravvivere. Perché tu sei al centro di un clamore mostruoso, una gogna mediatica che vuole annientarti, e devi in qualche modo capire come sopravvivere. Non come vivere: come sopravvivere. Chi non ce la fa si ammazza. Ce l’ho fatta con il supporto del mio compagno, che aveva tutto il diritto di dirmi: ‘Arrivederci e grazie’. E invece mi è stato a fianco giorno dopo giorno”.

La delusione per gli amici spariti

Tanto amore, ma anche tanta delusione. Ad esempio nei confronti di coloro che fino a prima che Corona scatenasse il ‘terremoto’ si professavano suoi amici fraterni, ma che poi sono spariti, non spendendo in sua difesa nemmeno mezza sillaba: “Mi ha ferito il silenzio di certe persone che si professavano fratelli, amici, che in passato con biglietti e lettere manifestavano tutta la loro stima professionale e il loro affetto. E che sono letteralmente spariti. Neppure il gesto di prendere in mano il telefono per chiedermi ‘Come stai?'”.

Ha aggiunto che persone che conosce da trent’anni avrebbero potuto esprimergli un attestato di stima. E invece da alcune è arrivato soltanto un assordante silenzio che, come afferma Signorini, altro non è che “una mancanza di umanità, di empatia”. “Mi ha profondamente ferito. È una cosa che non dimenticherò facilmente”, ha chiosato. Ha però trovato un aspetto positivo della vicenda, vale a dire che dopo quanto gli è capitato ha compreso di quali persone si può fidare e di quali no: “Sono felicissimo che non ci sia più nessuno sul mio carro. Ma voglio che non salga più nessuno. Pur senza rinunciare alla mia vita e alla mia generosità”.

Ci sono poi coloro che si sono fatti sentire privatamente per sincerarsi del suo stato d’animo, ma che gli hanno confessato di non volersi schierare a livello pubblico: “Ho ricevuto telefonate di persone molto importanti anche nel mondo dello spettacolo. Parlo anche di numeri uno che dicevano: ‘È una vergogna quello che ti stanno facendo’. Io gli rispondevo: ‘Vero, allora perché non lo dichiari pubblicamente?’. Allora abbassavano la voce e sussurravano: ‘Non posso, sennò vengo messo in croce anche io'”.

Signorini non esclude il ritorno in tv

Quando gli è stato chiesto se rifarebbe tutto, se potesse tornare indietro, ha replicato così: “Non ho fatto nulla di cui vergognarmi”. Ha chiuso definitivamente con la tv? “Non è detto. Non escludo che la televisione torni nella mia vita”. Spazio poi alla sua vita non professionale. Ha confidato di non essere un santo; dall’altro lato ha evidenziato che ognuno, nel privato, deve avere il diritto di fare ciò che vuole, a patto di non commettere reati.

La critica alla comunità LGBTQ

L’ex direttore di Chi ha anche rimarcato di essere stato bersaglio di molti insulti omofobi. Nonostante ciò, la comunità LGBTQ non lo ha mai difeso con convinzione. Un fatto che lo ha colpito negativamente: “C’è stata un’omofobia mostruosa. Le organizzazioni LGBTQ? Silenzio. Silenzio totale. Eppure si muovono spesso, a volte anche in situazioni molto meno evidenti di omofobia. La cosa paradossale è che se un etero si approccia ad una ragazza nessuno ha niente da dire. Se a farlo è un omosessuale viene messo in croce. Anche questa è una battaglia civile da fare“.