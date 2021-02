Signorini e la frase sulla Gregoraci. La denuncia: “GF Vip va chiuso”

Durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rivolto una frase sessista a Elisabetta Gregoraci. Con l’ex concorrente ospite in studio si stava parlando, per l’ennesima volta, del flirt con l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. Un momento davvero imbarazzante dove il padrone di casa, davanti a milioni di telespettatori, si è rivolto all’ex moglie di Flavio Briatore con un frasario a dir poco infelice, reinventando un proverbio cinese. E apostrofandola subito dopo come una ‘mer…accia’.

Codacons contro Signorini: il conduttore nella bufera

Sui social network si è scatenata una vera e propria rivolta nei confronti di Alfonso Signorini. Il Codacons ha denunciato pubblicamente l’ennesimo caso di sessismo al GF Vip ed è tornato a chiedere la chiusura della trasmissione, ormai diventata un vero e proprio concentrato di maleducazione:

“Ancora frasi sessiste, va chiuso. Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini ‘Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì'”

Il Codacons si aspetta un vero e proprio provvedimento nei confronti di Alfonso Signorini da parte di Mediaset. In un momento delicato come quello attuale in cui si combatte il fenomeno della violenza delle donne, frasi come quelle pronunciate in un programma televisivo seguitissimo rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Alfonso Signorini questo lo sa bene ma il danno è ormai fatto e la polemica è esplosa.

Le critiche del Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, diffuse attraverso un comunicato stampa, non si sono limitati solo alla frase sessista di Signorini alla Gregoraci. Il comunicato è stato esteso all’intero reality di Canale 5, sostenendo che sia arrivato il momento per un ripensamento da parte del Biscione che non deve badare solo agli incassi pubblicitari:

“Deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip”

Ricordiamo che le squalifiche di Denis Dosio a Stefano Bettarini, da Fausto Leali a Filippi Nardi, hanno avuto come motivazione quella di aver usato un linguaggio inopportuno e offensivo verso la sensibilità degli spettatori. Cosa succederà invece al conduttore Alfonso Signorini? Il giornalista e presentatore chiederà scusa in diretta venerdì 5 febbraio nel corso del Grande Fratello Vip? O si farà finta di nulla?