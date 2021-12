Signorini e Bruganelli, lite e retroscena: le parole profetiche di Bonolis

Sonia Bruganelli fuori controllo: nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 20 dicembre, la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato lo studio per protesta nei confronti di Alfonso Signorini. Il clima si è surriscaldato dopo che quest’ultimo ha zittito l’opinionista con tono fermo, non proprio da galantuomo. Per circa un’ora non c’è stata traccia della produttrice, con la sua poltrona rimasta vuota. La regia ha fatto quel che ha potuto, cercando di non inquadrarla, ma qualche ripresa ampia ha testimoniato che la donna se l’è filata. Tornerà o no? La domanda si è rincorsa tra i telespettatori. Alla fine sì, è tornata. Ma perché si è giunti a cotanta tensione? E cosa è accaduto nel dietro le quinte? E Paolo Bonolis, cosa pensa?

Si cominci da quel che è avvenuto nel backstage. Giuseppe Candela, esperto televisivo e firma di Dagospia, con un tweet ha spiegato che la situazione tra Signorini e Sonia, nel dietro le quinte, ha rischiato di precipitare ulteriormente. “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”, ha cinguettato il giornalista. Non solo: altre fonti provenienti dallo studio hanno sostenuto che l’opinionista abbia persino mandato a quel paese il conduttore, prima che si decidesse a rientrare nel programma. Rientro assai piccato.

“Posso parlare ora?”, la sarcastica domanda della Bruganelli rivolta a Signorini, nel primo intervento seguito alla lite. In studio si è levato un applauso e un coro in favore della produttrice: ‘Sonia, Sonia, Sonia…’. “Povera Sonia le ho tolto la parola”, ha sussurrato il demiurgo del GF Vip, stimolando un’altra sferzata dell’opinionista: “No, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino”. “Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente”, ha concluso Signorini, incassando la stoccata ma riuscendo a ripristinare la calma. Ma c’è dell’altro.

Non sono pochi i telespettatori che hanno notato che nel corso della sesta edizione del reality show più spiato d’Italia alle opinioniste vengono spesso troncati gli interventi. Oppure, a volte, non vengono nemmeno chiamate in causa. In effetti sia Sonia sia Adriana, che rispetto a Pupo e ad Antonella Elia hanno una marcia in più nel commentare le dinamiche del gioco, spesso hanno poco spazio, seppur le loro sottolineature sono non di rado incisive. Motivo? Chissà… A notare tale questione è stato anche un utente particolare, Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis e quelle parole sullo spazio riservato alla moglie al Grande Fratello Vip

Di recente, Bonolis e la moglie sono stati ospiti a Verissimo e in quel frangente, con la sua proverbiale ironia, Paolo fece intendere che Sonia non parlava praticamente quasi mai in trasmissione. Le frasi dell’istrione romano passarono un po’ sottotraccia, ma ora appaiono sotto un’altra luce, quasi profetiche.

Nella fattispecie Bonolis raccontò che guardava il GF Vip in differita, soffermandosi solo sugli interventi della moglie. “Si, però mi fermo pochissimo”, chiosava, sottintendo il poco spazio riservato alle opinioniste nel reality. La Bruganelli, al suo fianco, non sconfessò il marito. Silvia Toffanin provò a mettere una pezza: “Dai, non è vero”.

Quindi? Quindi sembra che il mal di pancia, a onor del vero più che giustificato, di Sonia abbia radici lontane. Ed è probabile che lei, come moltissimi telespettatori, si sia chiesta perché una persona chiamata a fare l’opinionista sia accantonata così spesso.

Nel frattempo si rincorrono le voci che vogliono la Bruganelli fuori dal programma da gennaio. Lo spiffero lo ha lanciato il gossipparo Amedeo Venza, prima ancora che si consumasse la lite. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe un’ulteriore testimonianza del fatto che i mal di pancia di Sonia hanno cominciato a manifestarsi ben prima del botta e risposta di fuoco avuto con Signorini.