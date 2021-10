Signorini a Verissimo, video di Gigi D’Alessio: “Mi hai rovinato l’estate”

Alfonso Signorini protagonista di un’intervista molto intensa a Verissimo. Il direttore di Chi Magazine, nonché conduttore delle ultime tre edizioni del Grande Fratello Vip, si è raccontato innanzi a Silvia Toffanin a ruota libera. La famiglia, il dolore per la scomparsa dei genitori, la relazione con il compagno Paolo Galimberti e il rapporto che ha con alcuni vip finiti sotto le grinfie dei suoi scoop gossippari: questo e molto altro è il sunto della lunga chiacchierata mandata in onda domenica 24 ottobre da Canale Cinque.

“Paolo è il mio compagno da 19 anni, abbiamo vite parallele. Ognuno ha la sua casa e la sua vita. A far la differenza è la qualità del tempo. Lui c’è per me e io per lui”. Così Signorini sull’uomo che gli sta accanto da quasi un ventennio. Certo le “litigate, anche furibonde, non mancano, ma alla fine ci si ritrova sempre”, ha aggiunto, passando poi a parlare del legame speciale avuto con la madre.

Sono passati 9 anni dalla scomparsa della donna. “Non esiste la morte e c’è una gran voglia di ritrovarsi”, ha spiegato Alfonso, ricordando tantissimi momenti della sua infanzia, quando i soldi in famiglia scarseggiavano. Ma non la dignità: quella in casa Signorini c’è sempre stata. “Mia mamma mi criticava, all’inizio in tv ero molto più tagliente e ‘cattivo’. Lei sapeva che non ero così e ci restava male”, ha confidato, a proposito dei suoi esordi sul piccolo schermo.

A questo punto a Silvia si sono inumiditi gli occhi. Anche in lei alberga un profondo dolore connesso alla perdita della madre, Gemma Parison, morta giovedì 29 ottobre 2020 dopo aver lottato con una malattia risultatale fatale.

Si è poi passati al tema inerente alla carriera: da tanti anni Signorini è considerato il re del gossip. Chi Magazine macina scoop e spesso mette in crisi i vip. Tuttavia Alfonso è diventato amico di molti ‘famosi’, nonostante le ‘incursioni’ giornalistiche nelle loro vite private.

“Non è per niente semplice essere amici e fare uno scoop”, ha rimarcato. Con il tempo è comunque riuscito a trovare un equilibrio, riconosciutogli da tante persone dello spettacolo. A testimonianza di ciò, nel corso dell’intervista a Verissimo, gli sono stati mostrati tre video messaggi firmati da Gabriel Garko, Nicoletta Mantovani e Gigi D’Alessio.

Quest’ultimo, che ha rivolto ad ‘Alfi’ parole al miele, non ha disdegnato una piccola frecciatina. Motivo? Chi Magazine, poche settimane fa, ha pubblicato degli scatti rubati con protagonista Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi, che è in dolce attesa. Così il cantante napoletano nella clip: “Quest’anno mi hai rovinato la vacanza, ma va bene lo stesso. Sei un uomo di parola, un amico, un grande professionista. Ti voglio bene e so che tu ne vuoi a me”.

Garko ha invece ringraziato il conduttore per essergli stato di sostegno durante il coming out, arrivato in mondovisione, al GF Vip: “Grazie per il sostegno, c’è una grande persona a telecamere spente”, ha chiosato il divo torinese. Zucchero anche da parte di Nicoletta Mantovani, ex di Luciano Pavarotti: “Tengo a te, ti apprezzo tantissimo. Ti accetto, anche per i tuoi giudizi tranchant”.

Infine Signorini ha confidato alla Toffanin di condurre una vita molto appartata: “Ho tagliato tutti i rami secchi, non conduco vita mondana. Hanno anche smesso di invitarmi alle feste perché sanno già che dico di no”.