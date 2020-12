È finita male la storia d’amore tra Shia LaBeouf e FKA Twigs, durata a malapena un anno, tra il 2018 e il 2019. Come riporta il New York Times la cantante – che in passato ha amato Robert Pattinson ed era a un passo dalle nozze con la star di Twilight – ha denunciato l’ex fidanzato per molestie e percosse. L’artista ha dichiarato di aver subito abusi a livello fisico, emozionale e mentale.

Alla stampa americana FKA Twigs ha raccontato alcuni aneddoti che coinvolgono l’attore e regista. La popstar inglese ha rammentato un San Valentino poco romantico. In quell’occasione Shia si è tolto la cintura di sicurezza e ha iniziato a guidare in modo spericolato, minacciando l’ex compagna di schiantarsi qualora lei non avesse dichiarato di amarlo.

In altre occasioni, invece, l’attore ha urlato in faccia alla cantante, provando anche a soffocarla con le sue mani. Più volte ha tentato di strangolarla nel sonno e l’ha contagiata di proposito con una malattia venerea. Non solo: FKA Twigs ha spifferato che l’ex fidanzato tiene sul comodino una pistola per colpire eventuali intrusi in casa.

La cantautrice, 32 anni, ha inoltre ammesso di aver provato a chiudere subito la relazione con Shia ma LeBeouf ha provato più volte a farle cambiare idea con il terrore e la violenza. Non è la prima volta che il protagonista di Transformers ha problemi con le sue donne. In passato è stato coinvolto in un processo giudiziario con l’ex fiamma Karolin Pho. L’attore ha replicato alle ultime accuse con una mail:

“Non ho scuse per il mio alcolismo e per le aggressioni, solo razionalizzazioni. Ho abusato di me stesso e di tutti quelli che mi sono stati attorno per anni. Ho fatto del male alle persone che mi erano più vicine. Mi vergogno di queste cose e mi scuso con chi ho ferito. Non c’è davvero nient’altro che possa dire”

Shia LaBeouf ha aggiunto che farà il possibile per guarire dall’alcolismo e dallo stress post-traumatico. L’attore si è inoltre scusato per aver ferito le persone che hanno fatto parte della sua vita. Dal canto suo FKA Twigs non ha esitato a definire la liaison con Shia la cosa peggiore della sua esistenza.

FKA Twigs, da sempre molto restia a parlare della sua vita privata, ci ha tenuto a puntualizzare che ha raccontato tutto per poter aiutare le persone a riconoscere subito le tattiche che usano i manipolatori per sottomettere le proprie vittime.