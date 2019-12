Sharon Stone espulsa da un’app d’incontri: l’attrice protesta, cos’è successo

News Sharon Stone, l’attrice espulsa da un’app d’incontri a cui si era iscritta

Avreste mai detto che Sharon Stone si sarebbe iscritta a un’app di appuntamenti? Noi mai, e forse nessun altro, visto che l’attrice, una delle più amate di Hollywood, non ha certo bisogno di applicazioni come queste per trovare un uomo come si deve. Anche perché insomma considerando la gente che bazzica oggigiorno nelle app d’incontri forse quella di trovare qualcuno è più un’utopia che una possibilità. Ad ogni modo è tutto vero: Sharon Stone si è iscritta a un’app d’incontri e a dirlo è stata proprio lei su Twitter parlando però della sua espulsione.

Sharon Stone espulsa: cos’è successo dopo l’iscrizione all’app

“Sono andata su Bumble – queste le sue parole nel tweet che leggete qui sotto – e hanno chiuso il mio account. Alcuni utenti hanno riportato che non era possibile che fossi io! Ehi, Bumble, mi state tagliando fuori? Non escludetemi!”. A seguito del messaggio la Stone ha anche pubblicato una foto che testimonia l’espulsione dalla community. Non è insomma la solita fake news che gira per il Web perché l’account è quello ufficiale e a scrivere, a meno che il profilo non le sia stato hackerato, è stata proprio lei che ovviamente vuole rientrare nella comunità di Bumble.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

Il passato di Sharon Stone: due matrimoni nella vita dell’attrice

Ricordiamo che Sharon Stone attualmente è single e ha alle spalle due matrimoni finiti, di cui uno con Michael Greenburg e l’altro con Phil Bronstein; nel 2018 è stata felicemente fidanzata anche con l’imprenditore Angelo Boffa, dal quale però ha rotto. Non sappiamo se con Bumble voglia trovare di nuovo la sua anima gemella ma è certo che una donna così bella e con un vissuto così importante un’app d’incontri non è di certo vitale.