Shannen Doherty, l’amica choc: “Ex marito voleva morisse”

Secondo le ultime indiscrezioni la leggendaria Shannen Doherty se ne sarebbe andata proprio il giorno dopo la firma del divorzio, atto sofferto e prolungato per troppo tempo. A dare l’annuncio, il magazine americano People, che ha raccontato tutta la triste vicenda matrimoniale dell’attrice di Beverly Hills 90210.

Il 12 luglio, giorno prima della sua morte, Shannen Doherty aveva deciso di non voler più il mantenimento coniugale da parte di Kurt Iswarienko, che a quanto dicono i rumor non aveva mai pagato quello che doveva a Shannen, tanto che secondo i documenti usciti dopo il decesso della donna, gli ex coniugi avrebbero concluso fuori dal tribunale la procedura di divorzio.

L’attrice e Iswarienko si erano sposati nel lontano 2011 ma si sono poi separati nel 2023, dopo che lei aveva scoperto i numerosissimi tradimenti di lui. “Non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi gli alimenti, mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni”, aveva confessato Shannen Doherty durante gli ultimi istanti della malattia. Il medico della donna ha lasciato una lunga dichiarazione a People:

“Abbiamo continuato a combattere, offrendo più supporto a Shannen e continuando ad amarla, a sperare e a sostenerla. Lei è stata una guerriera incredibile che ha continuato a combattere senza mai mollare. Ha lottato davvero duramente e lei ha sempre creduto di farcela, il che in un certo senso, ha fatto sì che anche tutti quelli che la circondavano ci credessero”.

Shannen Doherty, parla Tara Furiani: “Vi dico la verità sull’ex marito”

Oltretutto, la Doherty non lavorava più da quando le è stata diagnosticata la malattia, e si manteneva solo grazie ai guadagni generati dai vecchi ingaggi. Intanto i social si sono rivoltati contro il fotografo ed ex marito dell’attrice, che è stato attaccato anche da Tara Furiani, amica molto stretta di Shannen, la quale ha confessato che Iswarienko era un uomo “disumano” che non ha “mai mostrato umanità nei confronti della moglie morente”.

Non solo, il marito, secondo il suo parere, stava cercando di ritardare il più possibile la sentenza per il pagamento, sperando che la donna morisse prima che venisse emessa. L’uomo non ha ancora rilasciato dichiarazioni, nemmeno una parola di commiato per la sua morte, mentre l’attore ed ex marito della donna Ashley Hamilton, ha voluto esprimere parole pienissime di affetto: “Lei è stata al mio fianco durante alcuni dei miei momenti più bui”. Insomma, due uomini completamente diversi, ma quel che conta è che Shennon sia stata amata da chi provava un sentimento sincero.