Shaila e Lorenzo, volano frecciatine: lui sbotta sui social dopo la diretta

Shaila e Lorenzo si sono lasciati la sera della finale del Grande Fratello e, da allora, non sono più tornati insieme. Lorenzo ha raccontato che hanno avuto modo di risentirsi in videochiamata dopo qualche giorno, dove lei è scesa nei dettagli e gli ha racontato i motivi per cui ha preso questa decisione così importante sulla loro relazione. Avevano detto di essersi lasciati così finalmente in buona, ma negli ultimi giorni ci sono stati dei risvolti che hanno rimesso tutto in discussione. Proprio nelle ultime ore, infatti, Shaila ha fatto una diretta su Instagram dove ha raccontato che lei e Lorenzo sono tranquilli e che quando si sono visti si sono addirittura salutati con un abbraccio, ma poco dopo Lorenzo ha messo delle storie in cui ha dichiarato senza mezzi termini di voler raccontare la sua verità.

I fan dell’ex coppia hanno percepito subito un po’ di risentimento nella sua voce, proprio per questa ragione adesso tutti non vedono l’ora di guardare questa diretta e scoprire quello che ha da dire riguardo alla fine della sua storia con Shaila Gatta.

Lorenzo non andrà mai contro Shaila né sarà lui a chiudere la storia, al massimo aggiusterà il tiro su delle cose che sono state dette in modo errato. ☀️#shailenzo — comeletee (@comeletee) May 14, 2025

Shaila e Lorenzo: l’ex coppia di nuovo ai ferri corti?

Shaila e Lorenzo sono stati insieme per sei lunghi mesi nella casa del Grande Fratello, una relazione che ha fatto discutere e che molto spesso è stata definita tossica. Solo dopo la sua eliminazione in semifinale, Shaila è uscita fuori e rivedendo tutti i video, e parlando con le persone che la circondavano, ha aperto gli occhi e capito di non volere una storia così. Non ha dato neanche una chance a Lorenzo dopo la fine della trasmissione: i due non sono più tornati insieme, a differenza di tutte le volte che li abbiamo visti lasciarsi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ora hanno intrapreso due strade del tutto separate, ma chissà, le carte in tavola potrebbero cambiare quando Lorenzo tornerà a parlare della loro storia. Non è ancora stato svelato il momento in cui farà la diretta, ma i fan dell’ex coppia non vedono l’ora di vederla e saperne di più.