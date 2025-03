Shaila e Lorenzo pessimo esempio, il Grande Fratello ‘muore’ con loro

Il Grande Fratello è nel mirino del pubblico. I telespettatori considerano le effusioni di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato esasperate e fuori luogo. Mesi di convivenza all’interno della Casa di Cinecittà possono portare ad una mancanza di consapevolezza, legata in primis al fatto di essere ripresi 24h su 24 dalle telecamere. Non è la prima volta che il programma favorisce la nascita di storie d’amore, legami intensi ed irrefrenabili passioni.

Tuttavia, durante le scorse edizioni, i protagonisti cercavano per lo meno di rintanarsi nel bagno (unico luogo dove non sono presenti, ovviamente, le telecamere), dietro le tende oppure sotto le coperte. Shaila e Lorenzo hanno perso invece il senso del pudore, manifestando pubblicamente il desiderio reciproco, senza pensare che ogni loro parola e azione passasse sotto la lente di ingrandimento dei telespettatori.

Shaila e Lorenzo troppo passionali: il pubblico indignato

Pier Silvio Berlusconi annunciò, ormai due anni fa, il rinnovo del palinsesto Mediaset. L’obiettivo del pupillo del Biscione era quello di alzare il livello dei contenuti proposti al pubblico. Niente più ‘trash’ e volgarità nei suoi format. “Ho visto una puntata del Grande Fratello e ho detto ‘così non va bene’, è un fatto non di singolo episodio, ma di episodio nel contesto” – disse durante la consueta conferenza stampa del 2023 – “Dipende sempre come viene rappresentata una cosa”. Il pubblico si chiede dove siano finiti i suoi buoni propositi.

L’archivio web pullula di riprese sconvenienti, attimi estrapolati dai daytime nei quali Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano andare a baci, carezze ed effusioni passionali di fronte alle telecamere. Lei le stringe i capelli, lui porta le mani sul fondoschiena, tanto da tirarle su la gonna. Una delle riprese che ha generato maggiore scalpore vede l’ex velina di Striscia la Notizia ‘massaggiare’ la gamba di Spolverato nell’area del bacino. In un altro video invece, la ballerina salta in braccio a Lorenzo e le ruba l’ennesimo bacio della giornata.

I due si mangiano letteralmente, quasi come fossero in procinto di concedersi al ‘sentimento’ e all’attrazione senza riserve e discrezione. Il pubblico, di fronte a questo, ha cominciato a provare un forte senso di nostalgia (e indignazione). Effettivamente, sembrano ormai perduti i tempi nei quali il GF si traduceva in un format di risate, giochi ed attimi condivisi. Pensiamo, ad esempio, all’inestimabile rapporto nato tra Raffaello Tonon e Luca Onestini.

L’ex tronista di Uomini e Donne si dedicò alla serenità del coinquilino per l’intera durata del percorso. Lo rincuorava nei momenti no ed agì prontamente quando, ormai conclusa l’esperienza televisiva, Tonon venne travolto nuovamente dalla depressione. Un messaggio come questo è degno di essere mostrato sul piccolo schermo, in quanto funge da insegnamento per tutti i giovani telespettatori che non si perdono una sola puntata.

L’edizione corrente non ha nulla di tutto questo. I partecipanti non si sopportano e non perdono occasione di sottolinearlo. Ogni scambio empatico viene percepito dal pubblico come ipocrita e costruito a regola d’arte. In questo vuoto emotivo, la relazione – se così vogliamo chiamarla – di Shaila e Lorenzo non rappresenta altro che la ciliegina sulla torta. “Questa è l’edizione più vergognosa dell’era del Grande Fratello” – ha commentato un utente sui social. In pochi gli hanno dato torto.