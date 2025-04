Shade in ospedale: “Non so quando uscirò”, cosa è successo

È di poche ore fa la foto che ha destato preoccupazione. Si tratta di uno scatto condiviso come storia su Instagram da parte di Shade che si mostra in ospedale attaccato a una flebo. Il cantante sarebbe ricoverato da qualche tempo e non sa quanto tempo dovrà trattenersi lì, tuttavia, ha spiegato di stare abbastanza bene anche ha bisogno di riposo.

Shade in ospedale: il messaggio sui social

Anche se Shade non ha rivelato i motivi del ricovero, il cantante ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute attraverso un messaggio sui social, accompagnato da una foto scattata in una camera d’ospedale, dove si mostra attaccato a una flebo. Il cantante ha specificato di stare bene ma di non riuscire a guardare il cellulare per troppo tempo tanto da comunicare a malapena con i suoi genitori.

Non sa ancora quando sarà dimesso e, con la sua ironia che lo contraddistingue, ha scritto di “stare combattendo per non farsi scrivere la seconda data ( quella della morte) su Wikipedia”.

In dubbio i prossimi eventi

In occasione delle “Feste di maggio 2025” a Licata, Shade avrebbe dovuto esibire il prossimo 6 maggio. Tuttavia, viste le sue condizioni, la sua presenza all’evento è in dubbio. Bisognerà attendere ancora un po’ per conoscere ulteriori dettagli.

Dal Freestyle alle hit: il successo di Shade

Classe 1987, Shade è un artista affermato nel panorama della musica pop-rap italiana. La sua carriera è iniziata come freestyler, con la vittoria nel 2011 del programma televisivo MTV Spit, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per la sua capacità di improvvisare e la sua ironia.

Con il passare degli anni, Shade è riuscito a costruirsi una carriera solida fino a diventare un rapper strepitoso e molto amato. Le sue canzoni sono orecchiabili, accattivanti tanto da diventare dei veri e propri tormentoni. Ricordiamo brani come “Bene ma non benissimo” che nel 2017 è diventata una hit e poi ancora “Irraggiungibile” uscita nello stesso anno. Nel 2019 “Senza farlo apposta” successo musicale realizzato con Federica Carta con la quale ha partecipato a Sanremo.

I suoi pezzi si distinguono per giochi di parole, un linguaggio molto vicino ai giovani di oggi e spunti di riflessione. Shade è in grado di mescolare il rap alla melodia pop, dando vita ad un formula ineguagliabile che lo ha reso un artista di successo.

Non solo, oltre ad essere cantante, Shade è anche un doppiatore. Ha prestato la voce a diversi personaggi in film e cartoni animati come pellicole della Marvel e serie tra cui South Park.