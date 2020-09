Sgarbi sbugiarda Franceska Pepe: “Intimità dietro un quadro”

Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe sono stati davvero insieme? A detta della concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe trattato di un flirt creato a tavolino, nato da un incontro casuale e gonfiato dalla stampa. Diversa la versione dei fatti del critico d’arte che a Live-Non è la d’Urso ha tirato in ballo dettagli piccanti. Nel salotto di Barbarella Vittorio ha confidato che l’incontro con la web influencer sarebbe stato sì inaspettato ma per nulla montato. Non solo: a detta di Sgarbi ci sarebbe stato anche qualcosa di intimo con Francesca con la K durante una mostra d’arte. Stando alle rivelazioni del 68enne ci sarebbe stato un momento di passione nel bel mezzo dell’evento. Sgarbi avrebbe poi chiesto a Franceska di andare a casa sua per trascorrere la notte ma la Pepe avrebbe rifiutato e il giorno dopo sarebbe sparita. In seguito ci sarebbe stato un secondo incontro in aereo ma la ragazza avrebbe preferito non approfondire. In più Franceska avrebbe contattato Sgarbi per far rimuovere dalla stampa la notizia del loro flirt.

Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe sono stati insieme: la verità a Live-Non è la d’Urso

“Nulla di organizzato a tavolino, stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò diciotto minuti. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione. È entrata al Grande Fratello Vip per questo”, ha spiegato Vittorio Sgarbi a Barbara d’Urso. Come reagirà Franceska Pepe a queste dichiarazioni? Replicherà nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip: chi è la modella e web influencer Franceska Pepe

Franceska Pepe è una modella e web influencer toscana di 28 anni. Nel 2016 ha partecipato a Miss Europa classificandosi al secondo posto. In passato ha posato anche per la copertina di Playboy. Ha inoltre partecipato ad un episodio di The Lady, la web serie scritta e diretta da Lory Del Santo. Franceska è laureata in Economia alla Cattolica di Milano. Nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia si è messa subito in mostra come provocatrice: si è integrata poco col resto del gruppo e ha litigato più volte con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando.