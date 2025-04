“Sfocata dentro e fuori”, Giulia Stabile e la foto (misteriosa) sui social

Era poco più che un’adolescente quando, per la prima volta, è apparsa nello studio di Amici di Maria De Filippi. Oggi è una ballerina affermata, molto amata dal pubblico italiano che non perde occasione di seguirla e sostenerla in ogni momento. Stiamo parlando di Giulia Stabile, attualmente impegnata come professionista nel talent che le ha dato notorietà. Dopo la storia d’amore con Sangiovanni, finita tempo fa, la giovane ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, concentrandosi, invece, sulla sua carriera. Tuttavia, essendo un personaggio molto seguito e amato, finisce spesso al centro dell’attenzione. A tal proposito, poco fa ha condiviso una foto che ha fatto incuriosire i suoi fan.

Giulia Stabile sempre più misteriosa

La foto che ha messo Giulia Stabile sotto i riflettori è un collage realizzato da lei in cui si mostra in primo piano con le labbra carnose, indossando un paio di cuffie per ascoltare la musica, e il suo sguardo appare assorto nei pensieri. Tali dettagli non sono passati inosservati, anzi, il web si è incuriosito maggiormente dopo aver letto la frase: “Sfocata dentro e fuori”. Che si tratti di un messaggio rivolto a qualcuno? Sono tanti a credere che la ballerina stia vivendo emozioni forti che, però, preferisce non condividere con i fan che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. Dunque, ancora una volta, la professionista mantiene una certa privacy sulla sua vita privata ma non perde occasione di incuriosire i followers.

L’amore dopo Sangiovanni

Giulia Stabile non è conosciuta solo per essere una ballerina professionista ma per essere stata fidanzata con Sangiovanni, conosciuto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è stato unico e ha emozionato tanti fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma tra loro. La coppia all’epoca ha lasciato il segno per la tenerezza, il rispetto, la dolcezza con cui si è mostrata durante la sua permanenza nel talent.

Eppure, la loro relazione è durata un battito di ciglia. Poi, ognuno ha intrapreso la propria strada. Da quel momento, Giulia non ha più parlato né del suo ex né della sua vita sentimentale, accennando, però, di essere single e di essere concentrata solo ed esclusivamente sulla sua carriera.

Di certo non sono mancate voci che l’hanno associata a qualcun altro, come nel caso del rapper Alfa, il collega Alessio Cavaliere. Nonostante tutto, però, Giulia Stabile continua a mantenere una certa privacy, senza mai far trasparire alcun dettaglio, lasciando, però, i follower incuriositi.