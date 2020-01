Sex Education 3 si farà? Quando esce e prime anticipazioni

Sex Education, ci sarà una terza stagione? La creatrice della serie ha già le idee chiare sui nuovi episodi: Otis e Maeve saranno una coppia? Trama e Cast

Sex Education 3 è già in fase di sviluppo: la creatrice della fortunatissima serie, Laurie Nunn, avrebbe già iniziato a lavorare ai nuovi episodi. Per avere notizie ufficiali da parte di Netflix sul rinnovo, bisognerà aspettare almeno il mese di febbraio. L’anno scorso, la seconda tranche di episodi erano stati confermati meno di un mese dopo il termine della prima stagione: le tempistiche saranno tali anche in questa occasione. Nel frattempo, in un’intervista per LADbible, la Nunn ha svelato cosa accadrà nella vita dei protagonisti. Se la prima stagione ha avuto come tema principale i rapporti intimi dei ragazzi del liceo Moordale, nei nuovi episodi i liceali hanno dovuto fare i conti con i loro sentimenti. Nella terza stagione avremo quindi modo di scoprire quali strade prenderanno Otis e i suoi amici dopo le scelte prese negli episodi precedenti.

Terza stagione: la trama sarà ancora incentrata sull’intimità di Otis, Maeve, Eric e di tutto il liceo. Il diploma si avvicina!

Dopo aver affrontato le problematiche inerenti l’intimità e i sentimenti, nei futuri episodi potremo osservare la maturazione dei personaggi e scoprire cosa accadrà dopo gli avvenimenti della seconda stagione. Quel che i fan vogliono sapere è se Otis e Maeve saranno una coppia. Otis, dopo aver vissuto la relazione d’amore con Ola, e Maeve, resosi conto di provare qualcosa nei confronti del suo “socio in affari”, dovranno definire il loro rapporto. Sempre più vicini al diploma, si capirà che direzione prenderà la serie una volta terminato il liceo. Laurie Nunn ha infatti dichiarato: “Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all’università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti”.

Il cast di Sex Education 3: incerta la presenza di Gillian Anderson (Jean, mamma di Otis)

Stando alle tempistiche di Netflix, la prossima stagione dovrebbe uscire nel 2021. Gli attori che ne faranno parte dovrebbero essere gli stessi dei precedenti episodi. Ci sarà ancora Asa Butterfield (Otis), Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric), Connor Swindells (Adam), Tanya Reynolds (Lily), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Alistar Petrie (Mr.Groff). Rivedremo sicuramente anche le new entry Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali e George Robinson, che interpretano rispettivamente Viv, Rahim e Isaac. Ancora dubbia la partecipazione di Gillian Anderson (Jean), impegnata in The Crown 4.