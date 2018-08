Sex and the City 3 si farà e sarà ambientato in Italia: lo scoop

Sex and the City 3 news: si farà? Quando e dove verrà girato? Le ultime notizie su uno dei sequel più attesi di sempre

Il successo del primo film di Sex and the City al cinema ha spinto i produttori di Hollywood a puntare, qualche anno dopo, su un secondo capitolo della saga. I due progetti cinematografici sono stati ai tempi accolti con così tanto entusiasmo dai fan della Serie cult anni ’90 che, ancora oggi, molti sono quelli che si chiedono se ci sarà mai un terzo atto. Su Sex and the City 3 tanto si è detto e scritto. L’eccesso di notizie, alla fine, ha completamente disilluso i fan che, allo stato attuale delle cose, poco credono nella realizzazione di un possibile terzo sequel. Secondo il settimanale Oggi, però, questa eventualità sarebbe molto più vicina di quando si possa immaginare. Sex and the City 3 si farà? Le ultime news sembrerebbero confermarlo.

Sex and the City 3: Sarah Jessica Parker in Italia prima dell’inizio delle riprese

Secondo la rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Gira voce che un’importante casa di moda italiana stia iniziando a realizzare una collezione di abiti per Sarah Jessica Parker”. Il motivo? “Pare che Sex and the City 3, di cui l’attrice è protagonista, verrà girato anche in Italia”. La notizia, se confermata, sarebbe sicuramente uno scoop senza precedenti. Su quando avranno inizio le riprese, però, il giornale niente ha aggiunto. Si tratta solo di un’altra voce infondata o, forse forse, i fan della Serie possono iniziare a nutrire qualche speranza?

Sarah Jessica Parker: la nuova vita di Carrie dopo Sex and the City

Sarah Jessica Parker, grazie alla popolarità raggiunta con il personaggio di Carrie Bradshaw, è riuscita in questi anni ad imporsi come personaggio di spicco nel mondo della moda. I suoi look hanno ispirato e continuano ad ispirare le donne di tutto il mondo. Se la collaborazione con la casa di moda italia faccia parte di un suo nuovo progetto o se, come detto, abbia davvero a che fare con Sex and the City 3 noi non possiamo saperlo con certezza. Il tempo, come sempre, ci darà le giuste risposte.