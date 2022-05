Sespo e Rosalba, è finita: la nota congiunta e in che rapporti sono rimasti

The end: la love story tra Sespo, al secolo Edoardo Esposito, e Rosalba Adinolfi è giunta al termine. A far sapere che la relazione è finita su un binario morto sono stati i diretti interessati che, tramite un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, hanno spiegato che da ora in poi le loro strade si divideranno. La conclusione della storia non è stata tumultuosa. Infatti le due giovani star del web, che sono state assieme circa tre anni e mezzo, hanno reso noto di essere rimaste in ottimi rapporti e che da ora in avanti continueranno a supportarsi a vicenda, in amicizia.

Nessuna parola invece sulle cause che hanno portato la love story al naufragio. Anzi l’ormai ex coppia ha domandato ai tantissimi fan da cui è seguita (lui su Instagram conta 1.6 milioni di seguaci, lei oltre 2.3 milioni) di non insistere nel chiedere perché la relazione sia scoppiata. In aggiunta Sespo e Rosalba hanno spiegato che preferiscono vivere privatamente il momento delicato che stanno attraversando.

“Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che non siamo più fidanzati. Sono stati 3 anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto. Purtroppo la nostra relazione è finita, ma siamo comunque in ottimi rapporti, non ci odiamo e continueremo a sostenerci a vicenda sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi. Vi chiediamo per favore di non fare troppe domande, possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo di tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto durante tutta la nostra relazione.

La notizia dell’addio è arrivata non del tutto inaspettatamente. Qualcuno nelle scorse settimane aveva insinuato che ci fosse in corso una crisi nella coppia. Insinuazioni che con il senno di poi si sono rivelate fondate.

Chi sono Sespo e Rosalba

Sespo è nato a Roma nel 1999 ed ha acquisito popolarità su Youtube, a partire dal 2015, quando aprì il suo primo canale. Il nome d’arte scelto è curiosamente scaturito da un errore di battitura avvenuto durante la registrazione a un campionato di Fifa. In particolare ha spopolato con il video “Ho chiamato FaviJ”. In seguito ha creato insieme al collega Valerio Mazzei il duo comico Valespo. I due hanno scritto insieme anche un libro, “#Valespo”, che ha venduto più di 100 mila copie.

Sespo è una vera e propria star dei social: su Youtube conta 1,8 milioni di iscritti, su Instagram ha 1,6 milioni di followers e su TikTok interessa circa 2,7 milioni di seguaci. Tra le passioni principali di Sespo ci sono il calcio e i videogiochi.

Anche Rosalba è una star del web, dove si occupa principalmente di make up e moda. Su You Tube ha un pubblico di oltre 1 milione di iscritti, al quale vanno aggiunti i 2,3 milioni di utenti su Instagram e i 3,6 milioni di seguaci su Tik Tok.