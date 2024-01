Sergio Sylvestre di Amici ha un fidanzato: chi è, foto e dettagli

Sergio Sylvestre in love, con un lui. Il cantante di origini americane, divenuto popolare in Italia per aver vinto la quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è finito al centro del gossip nelle scorse ore. Una notizia inaspettata visto che l’artista statunitense è sempre stato riservatissimo sulla sua vita sentimentale. Infatti mai si è sentito nulla sui suoi amori, un silenzio tombale che ora è stato rotto. A lanciare la notizia è stata la pagina Amici Extra che ha reso noto che il musicista ha una relazione con Roberto de Carolis. L’indiscrezione pare aver trovato conferma anche dai diretti interessati, i quali su Instagram si sono mostrati assieme e affiatati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto de Carolis (@rdecarolis)

Chi è Roberto? Di lui poco o nulla si sa. Non fa parte del mondo dello spettacolo ed è piuttosto attivo sui social, dove posta regolarmente foto e aggiornamenti sulla sua vita. Spulciando i suoi profili si comprende che ama gli animali, in particolare i cani. Inoltre è attentissimo al proprio fisico palestrato, che presenta pettorali e addominali d’acciaio. Assieme a fidanzato Sylvestre, di recente, si è concesso un viaggio di svago e divertimento ad Amsterdam.

La notizia della relazione è alquanto curiosa. Di fatto è coincisa con il coming out di Sergio Sylvestre che, fino ad oggi, ha protetto le sue questioni di cuore con molta attenzione, non facendo mai trapelare alcunché sulla sua vita privata. Su di lui, infatti, non c’è stato quasi mai un gossip. Soltanto qualche mese dopo la sua vittoria ad Amici, qualcuno mormorò di una non meglio precisata relazione con una ragazza. Uno spiffero che si è perso nel dimenticatoio anche perché, con ogni probabilità, non corrispondente al vero.

Sergio Sylvestre e la scelta di cambiare nome

Sergio Sylvestre dal 2021 ha scelto di farsi chiamare con un nuovo nome d’arte, Big Boy. Da allora ha pubblicato 6 singoli: Lose It All (2021), Coconut (2022), Going Crazy (2022), Hell’s Door (2022), Bad Guy (2023) E Clumsy Elephant (2023). Il cantante è nato a Los Angeles nel 1990. Nel 2012 ha visitato il Sud Italia e in particolare il Salento come turista. Concluso il viaggio, ha deciso di trasferirsi a Lecce, trovando lavoro come cantante al Samsara Beach, noto locale di Gallipoli. Nel 2016 ha trionfato ad Amici.