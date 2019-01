Sergio Assisi a Vieni da me parla dell’ex fidanzata Gabriella Pession

Sergio Assisi e Gabriella Pession oggi: l’attore si racconta a Vieni da me

A distanza di tempo, la coppia formata da Gabriella Pession e Sergio Assisi continua a far sognare. I due si sono conosciuti sul set della fiction Capri e si sono amati per quasi dieci anni. “È passato del tempo perché tirare fuori sempre questa storia?”, ha rimarcato Sergio a Vieni da me, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. “Finalmente è felice perché non sta con me, perché la dobbiamo nominare? È sposata e ha un figlio, è felice. La saluto”, ha aggiunto Assisi che non si è sbottonato più di tanto sulla sua vita sentimentale. “Faccio solo guai”, ha ammesso ridendo il 46enne, che ha approfittato dell’intervista pure per smentire il gossip riguardo una presunta liason con Ekaterina Vaganova, la ballerina conosciuta a Ballando con le Stelle.

Sergio Assisi smentisce la storia d’amore con Ekaterina Vaganova

“Siamo sempre stati amici. Ekaterina all’epoca (2012, ndr) era molto giovane ed era appena arrivata in Italia. Non mi sembrava il caso di provarci”, ha puntualizzato Sergio Assisi a Caterina Balivo. “Dopo Gabriella non mi sono sposato e non ho fatto figli”, ha aggiunto l’interprete della fiction Purché finisca bene. Dunque, conclusa la storia con la Pession, Assisi non ha più ritrovato l’amore.

Vieni da me: Sergio Assisi parla dei suoi genitori

Single da tempo, Sergio Assisi si dedica ad accudire il padre ormai anziano. “Sono diventato il padre di mio padre”, ha confidato l’attore. La madre, invece, è scomparsa tempo fa, all’età di 63 anni. “Prima di morire le ho fatto una promessa e poi l’ho mantenuta”, ha raccontato Assisi.