Serena Enardu, paura in auto: “Voleva farmi andare fuori strada”

Serena Enardu news, l’ex tronista protagonista di un episodio particolare in auto: il racconto

Serena Enardu su Instagram ha raccontato cosa le è successo stamattina. Anzi, il racconto è stato fatto probabilmente poco dopo l’avvenimento, e chiariamo da subito che era ferma in macchina mentre registrava video su Instagram. Era proprio in auto quando le è successo tutto questo, dopo aver compiuto un’azione comune a tutti: un sorpasso. Serena ha raccontato che era un po’ di fretta e per questo ha sorpassato un’auto che era davanti a lei. L’autista dell’altra vettura pare non aver gradito affatto il sorpasso e ha iniziato a inseguirla, tentando anche di speronarla! Un racconto decisamente particolare, che vi faremo attraverso le stesse parole di Serena Enardu.

Serena Enardu rischia di finire fuori strada in auto: “Ma voi siete fuori di testa”

Ferma nella sua automobile, Serena ha raccontato di aver fatto questo sorpasso ma mai si sarebbe aspettata una reazione simile. Ecco le sue parole: “Sicuramente non ho superato in maniera delicata. Ho superato e via, però in totale sicurezza. Questo signore mi segue imbufalito. Non appena l’ho superato mi si appiccica dietro e mi suonava, perché voleva dirmi qualcosa. Mi giro a guardarlo e mi fa ‘ti faccio un c…o così”. La Enardu è rimasta a bocca aperta per quanto le è successo, non solo perché sono parole rivolte a una donna ma in generale, anche verso un uomo insomma, non vanno bene. “Ma voi siete fuori di testa, ma si può?”, ha sottolineato.

Paura in auto per Serena Enardu, che racconta: “Ha cercato in tutti i modi di speronarmi”

Non è finita qui, perché scendendo nel dettaglio Serena ha raccontato ancora: “Io sono basita. L’ho guardato, mi sono messa a ridere e si è inca….to ancora di più! Ha cercato in tutti i modi di speronarmi, di farmi andare fuori strada. Non si sta bene in macchina. Secondo me la gente non sta proprio bene”. Insomma, un episodio particolare come vi abbiamo accennato in apertura.