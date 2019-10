Pago e Serena si sono lasciati dopo il falò: il dettaglio che svela tutto

Temptation Island Vip anticipazioni: Serena Enardu e Pago non stanno più insieme

Inutile negarlo: Pago e Serena Enardu sono stati i veri protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Fin dalla prima puntata il cantante e l’ex tronista hanno attirato l’attenzione per la loro storia lunga e travagliata, che ha attraversato un momento di lunga crisi. Una crisi che, a quanto pare, non si è risolta: stando a quello che sussurrano gli addetti ai lavori i due sardi si sarebbero detti addio dopo il falò di confronto con Alessia Marcuzzi. Un dettaglio in più è arrivato dal giornalista Gabriele Parpiglia, presente come autore del docu-reality fin dalla prima edizione. Parpiglia ha fatto su Instagram una riflessione sulla storia d’amore tra Pago e Serena e ha usato delle parole che non sono passate inosservate ai più attenti.

Le parole di Gabriele Parpiglia su Pago e Serena Enardu

“Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato. Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione”, ha scritto Gabriele Parpiglia su Instagram. Parole che non lasciano dubbi: sembra proprio che la storia tra Pago e Serena sia finita dopo l’ultimo confronto a Temptation Island Vip. Ma chi ha lasciato chi? Al momento non è chiaro: si scoprirà solo lunedì 14 ottobre, quando andrà in onda un’altra puntata della trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

Serena Enardu è tornata attiva sui social network

Intanto Serena è tornata attiva sui social network dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island Vip. L’Enardu si è mostrata spesso con la gemella Elga e con il figlio Tommaso, nato da una relazione precedente a quella con Pago. Quest’ultimo, al contrario, non pubblica post o video da giorni: il cantante si è trincerato dietro un silenzio assordante.