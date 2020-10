Serena Enardu: anche Oppini e Zelletta a rischio querela, poi elogia Pago

Serena Enardu è ancora protagonista nelle vicende legate al Grande Fratello Vip. Nella scorsa edizione è stata concorrente nella Casa, entrando per recuperare il suo rapporto con Pago. Ma dopo Temptation Island e il Gf Vip ancora oggi sono in tanti a non aver gradito il suo comportamento e che sono sempre pronti a esprimere la propria opinione contro di lei. Lo hanno fatto anche nella quinta edizione del Gf Vip, anche perché ci sono delle foto di Serena e Pago sul muro e quindi da lì è stato preso spunto la prima volta. Poi è risuccesso quando hanno tirato fuori il tormentone dei social con il “Ma posso stare dove voglio” di Serena.

Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Andrea Zelletta hanno parlato di Serena di cui non hanno condiviso il comportamento, e non lo hanno nascosto. E così Serena ha annunciato di avere querelato Zorzi, ma in tanti si sono chiesti come mai non avesse preso lo stesso provvedimento anche per gli altri due. Intervistata da Super Guida Tv, la Enardu ha spiegato di aver consegnato il video a chi di dovere e che se ci saranno gli estremi per una querela allora procederà anche con loro. Queste le sue parole:

“Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. È stato querelato”.

Insomma Serena non ha intenzione di farla passare liscia a nessuno, potrebbe non fermarsi a Tommaso. E non solo, ha pure aggiunto che si aspettava un richiamo da parte del Grande Fratello Vip ai concorrenti per ciò che hanno detto su di lei. Lei avrebbe gradito delle scuse, perché ha considerato tutto come un’offesa. Sui due concorrenti ha ancora aggiunto:

“Oppini poi ha detto a me che sono finta, arrivista e costruita quando durante la prima settimana ci ha provato all’interno della casa con una concorrente e quando si è sentito scoperto si è subito nascosto. Lo stesso Zelletta che come abbiamo visto ha gli scheletri nell’armadio si è permesso di giudicare me. Mi dispiace che questi comportamenti siano stati tollerati e che non ci sia stata una punizione come è avvenuto in alcuni casi”.

Per quanto riguarda un eventuale confronto con Tommaso, Serena ha detto di non averne bisogno perché non lo sconosce. Ritiene sia sbagliato però far passare il messaggio che si possa insultare una persona. Poi ha parlato di Pago, con cui ha detto di essere rimasta in buoni rapporti. Ha preferito non entrare nel dettaglio sul loro rapporto, ma ha raccontato di essersi complimentata con lui per la vittoria a Tale e Quale Show. Non che avesse molto dubbi che potesse farcela: