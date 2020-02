Serena Enardu, cambiata idea su Alessandro: “Lezione”, poi le parole sulla Trevisan

Obbligo o Verità, Serena Enardu senza filtri: le dichiarazioni che faranno discutere

Serena Enardu ha partecipato al gioco Obbligo o Verità e ha risposto a varie domande sul Grande Fratello Vip 4, su Pago e su coloro che sono stati tirati in ballo durante la sua esperienza su Canale 5. La compagna di Pago ha risposto a tutto senza filtri partendo proprio dalla sua storia d’amore: “Lasciarsi e riprendersi in Tv – questo il primo quesito – che effetto fa?”. “Certo – questa la sua spiegazione – è più eclatante e fa un po’ male il giudizio del pubblico, però a me non interessa questo”. Serena ha mantenuto lo stesso atteggiamento durante tutto il gioco ostentando sicurezza nel parlare di qualsiasi cosa le venisse chiesta.

Gf Vip 4, Serena su Pago e sull’eliminazione dal Gf Vip, poi le parole su Miriana Trevisan

“La tua presenza ha penalizzato il percorso di Pago?”, le è stato chiesto a un certo punto. “Ha penalizzato il percorso di Pago – ha chiarito lei – il pregiudizio che c’è sulla storia mia e di Pago. Ha colpa il pubblico, non io!”. “Com’è il tuo rapporto con Miriana Trevisan?”, questa un’altra domanda interessante. “Beh, un bel rapporto – ha risposto la ragazza –… Praticamente non c’è!”. Non si può certo dire insomma che la Enardu abbia voluto allisciare qualcuno con parole belle e dichiarazioni importanti: ciò che ha sempre pensato in effetti lo ha ripetuto durante Obbligo o Verità.

Serena e i like ad Alessandro Graziani: la lezione del Grande Fratello

Serena tuttavia ha dichiarato anche di aver ricevuto una lezione proprio dalla sua partecipazione al Grande Fratello: “Metti il like a una foto di Alessandro Graziani!”, ha letto verso la fine. “Impossibile – queste le sue parole che sono del tutto diverse rispetto a quelle usate al Gf Vip – perché non lo seguo più. Ho imparato questa piccola lezione di rispetto nei confronti del partner!”. La storia di Pago e Serena a questo punto sembra destinata a durare molto altro tempo. Non appena sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo!