Serena Enardu lontana dal figlio per 10 mesi: “L’importante è che sia felice”

Serena Enardu si appresta a separarsi da suo figlio Tommaso, per quasi un anno. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex volto di Temptation Island del Grande Fratello Vip, oggi affermata influencer, ha spiegato tramite delle Stories Insatgram che il suo frutto d’amore, che attualmente frequenta il terzo anno di liceo, andrà all’estero a studiare per 10 mesi. “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”, ha dichiarato la sarda, aggiungendo che ‘Tommy’, per l’esperienza di studio fuori dall’Italia ha scelto gli Stati Uniti d’America, più precisamente Los Angeles.

In questi giorni mamma Serena e Tommaso stanno finendo di compilare le infinite carte burocratiche che servono per dare il via al percorso del ragazzo negli States. La Enardu ha inoltre aggiunto che per un bel po’ non potrà nemmeno raggiungere Tommy. “Potrò andare dopo 6 mesi, prima non si può”, ha sottolineato. Per quel che riguarda le materie, resterà al passo con l’anno scolastico italiano, salvo qualche eccezione. “Dovrà recuperare al quinto anno solo alcune materie che non farà all’estero”, ha informato l’ex tronista.

Tommaso alloggerà presso una famiglia statunitense durante la sua permanenza in terra americana. Per organizzare l’esperienza oltreoceano gli Enardu si sono affidati all’agenzia Wep, realtà che da tempo si dedica a curare i dettagli dei percorsi scolastici di quei ragazzi che vogliono cimentarsi con delle ‘avventure’ al di fuori dei confini del Bel Paese.

Serena Enardu, il rapporto strettissimo con il figlio Tommaso: perché non parla mai del padre

Serena e Tommaso hanno un legame strettissimo, alimentato da profonda stima e affetto. L’ex tronista di UeD ha cresciuto il figlio da sola, senza l’aiuto del padre. La Enardu non ha mai parlato dettagliatamente della fine fatta dall’uomo. Quel che è certo è che la vicenda è assai delicata. GossipeTv, in un’intervista all’influencer sarda, provò ad andare più a fondo sulla questione, ricevendo la seguente risposta:

“Ci siamo lasciati quando io ero incinta di un mese. La vicenda è delicata. Quando Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, ne parlerà lui. Io non voglio aggiungere altro, è una questione estremamente personale”.

Per quel che invece riguarda la situazione sentimentale dell’ex gieffina, al momento non c’è alcun lui all’orizzonte. Dopo la burrascosa conclusione della love story con il cantante Pago, Serena si dichiara single. Con il musicista si era lasciata dopo l’esperienza a Temptation Island, per poi provare a ricucire al GF Vip. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia, però, la relazione è andata di nuovo a rotoli, in modo definitivo.