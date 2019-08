Serena Enardu e Pago, i motivi della partecipazione a Temptation: video

Serena Enardu e Pago, svelati i motivi della partecipazione a Temptation Island Vip: il video ufficiale della coppia

Da quando si è diffusa la notizia che l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu e il suo fidanzato Pago avrebbero preso parte in qualità di coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip, sono stati in molti a domandarsi il perché di tale scelta. Tra i fan si è creato un vero e proprio giallo. Il motivo è presto detto: i due, negli ultimi tempi, non hanno mai dato segni di allarme a riguardo del loro rapporto. Anzi, sono sempre apparsi come una coppia unita, solida e spensierata. Da qui la perplessità dei loro fan. Finalmente oggi è stato svelato il mistero. Sui profili social del reality di Canale 5 sono apparsi in un video Serena e Pago che hanno motivato la loro partecipazione al programma.

Pago: “Queste mancanze non le noto, non le vedo”

“All’inizio della nostra storia… Il primo anno è stato meraviglioso e travolgente”, esordisce Serena che poi però ‘corregge il tiro’: “Invece da qualche anno a questa parte si è creata una situazione un po’ di monotonia, ecco.” Immediata la replica del compagno Pago, sempre pacato nelle sue esternazioni: “Penso di non essere mai stato innamorato di nessun’altra come con lei, quindi queste mancanze non le noto, non le vedo. Noto sicuramente questo stallo che anche a me farebbe piacere risolvere”. Dunque, la coppia partecipa per ritrovare un poco di quel feeling eroso dal tempo.

Serena Enardu, il gossip: le parole del sue ex storico Giovanni Conversano

Da quando Serena è stata annunciata nel cast del reality, è tornata a essere molto chiacchierata dal gossip. Su di lei, nella giornata di ieri, è persino tornato a spendere parole Giovanni Conversano, suo ex storico conosciuto sotto i riflettori di Uomini e Donne. La love story si arenò per la giovane età dei due e per i tradimenti di lui. Oggi Giovanni è felice al fianco di Giada Pezzaioli ed è un uomo maturato e assai diverso rispetto a quello visto sul trono, come lui stesso ha dichiarato più volte. Della Enardu ha parlato molto anche la sorella gemella Elga, la quale ha descritto l’allontanamento forzato dalla sua ‘metà’ come una distanza “devastante” sotto il profilo emotivo.