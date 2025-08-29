Serena Enardu e le nuove rivelazioni amare sul padre misterioso del figlio

Serena Enardu è tornata a parlare del padre di suo figlio Tommaso. Lo ha fatto confidandosi con alcuni followers nel box domande Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne oggi ha 49 anni. Ha accolto il suo frutto d’amore nel 2005, crescendolo da sola. Mistero sull’identità del papà. Enardu non l’ha mai rivelata pubblicamente. Ha però in diversi frangenti lasciato intendere che l’uomo non ha mai costruito un forte legame con il figlio. Nelle scorse ore ha nuovamente parlato di tale tema, facendo un discorso approfondito in merito alle figure che crescono una persona.

Serena Enardu sul papà di suo figlio: “Più facile crescere Tommaso senza di lui”

L’ex tronista ha affrontato la questione quando una fan le ha chiesto se per un figlio è difficile non poter contare sulla figura paterna. “Dipende da che tipo di ‘padre’ è il padre”, ha spiegato Enardu, aggiungendo che naturalmente “sarebbe meglio un’esistenza con entrambi i genitori presenti, amorevoli e responsabili”. Non il suo caso, purtroppo.

Tommaso non ha potuto contare sul sostegno paterno. Serena ha però sottolineato che alcuni vuoti possono essere colmati da altre persone familiari o non. Tra padre e figlio, “se viene a mancare questo scenario idilliaco, allora va bene qualsiasi figura: madre o padre, nonna o nonno, zio o chiunque cresca una creatura con Amore”. Infine la confessione amara: “Per quanto riguarda me, è stato più facile crescerlo senza”.

Le precedenti dichiarazioni di Serena Enardu sul padre di Tommaso

Oggi Tommaso ha 20 anni. Con la madre Serena ha un rapporto strettissimo. Spesso i due appaiono assieme anche sui social. Il ragazzo ha sempre avuto ottime relazioni anche con lo storico ex fidanzato della madre, vale a dire il cantante Pago. Tornando all’identità del padre misterioso, si sa pochissimo. Enardu venne lasciata dall’uomo mentre era incinta di un solo mese, portando a termine la gravidanza in solitaria.

In passato ha parlato poche volte del padre di Tommaso e sempre misurando attentamente le parole. Durante l’esperienza al Grande Fratello Vpi, disse, a proposito del figlio, che “l’importante è vedere che chi si ama sia felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”. In un’altra confessione, a proposito dell’uomo che la lasciò quando era incinta, dichiarò: “Per me quella persona esiste e quindi non mi va di dire una parola sul rapporto che ha con Tommaso, anche se io sono la madre, penso che non sia di mia proprietà”.

L’agghiacciante episodio del 2022

Nel giugno 2022, l’ex tronista parlò pubblicamente di un inquietante episodio che vide vittima suo figlio. Enardu andò a denunciare alle autorità “una persona”. Non rivelò il nome. Che cosa accadde? “Tale persona squallida, violenta e spregevole, diciamo invisibile della vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo. La cosa più assurda è che dovrebbe essere l’unica persona al mondo che lo dovrebbe proteggere ma non l’ha mai fatto”.

Allora l’influencer aggiunse che il suo avvocato le sconsigliò di rendere pubblica la faccenda, ma lei non diede retta al legale, spiegando che con la sua testimonianza aveva l’intento di aiutare altre persone che si trovavano nella sua stessa situazione. Inoltre raccontò che Tommaso fu molto scosso dal punto di vista psicologico per quel che avvenne.