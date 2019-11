Serena Enardu si confessa, come sta davvero. Ritorno con Pago? La risposta

Serena Enardu è tornata a parlare dettagliatamente del momento che sta attraversando. L’ex tronista, fresca di rottura con il compagno Pago (consumatasi in mondovisione a Temptation Island Vip), ha rilasciato una serie di Stories su Instagram in cui ha fatto il punto sulla sua situazione attuale. Situazione che vive di alti e bassi, come lei stessa ha confessato. Possibile ricucire il rapporto con il musicista? No, quello impossibile. Almeno per il momento. La Enardu infatti, su questa vicenda, ha le idee chiare. Anzi chiarissime.

“Quello che mi è successo è stato sicuramente uno stravolgimento della mia vita”

“Ho bisogno di risistemare tutto in questa nuova vita e non è facilissimo, ma non è neanche difficile. Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare niente e giorni in cui ho l’energia a palla”, esordisce Serena che poi tranquillizza i fan che la vedono troppo dimagrita: “Vi assicuro che sto mangiando e che sto bene. Quello che mi è successo è stato sicuramente uno stravolgimento della mia vita. Bisogna quindi avere un po’ di pazienza, in tutto. Bisogna anche vivere momenti di smarrimento come quello che sto vivendo io ora. Però non voglio farmi mangiare da ciò.”

Serena dopo Temptation Island Vip, su Pago nessun ripensamento: “So che ho fatto qualcosa per me e per migliorare la mia vita”

Serena si dice consapevole che un periodo come quello che sta passando si alimenta di sbalzi d’umore, di ‘alti e bassi’. “So che ho fatto qualcosa per me e per migliorare la mia vita”, aggiunge, essendo certa che prima o poi ritroverà “equilibrio e serenità”. Nessun ripensamento sulla questione sentimentale relativa a Pago. Ormai ‘il dado è stato tratto’ e la Enardu rimarca di essere “soddisfatta di tutto quello fatto finora”. All’orizzonte nessun ritorno di fiamma.