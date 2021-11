Serena Bortone gossip bomba: “Prima ci flirta in tv, poi di notte..”

Da Dagospia arriva un gossip piccante su Serena Bortone, da sempre una delle giornaliste e conduttrici tv più riservate e schive del piccolo schermo. Pare che la presentatrice di Oggi è un altro giorno abbia flirtato nei giorni scorsi con uno degli ospiti della sua trasmissione: il 31enne direttore d’orchestra Lorenzo Viotti.

Durante l’intervista – che ha registrato buoni ascolti ed è stata ampiamente commentata sui social network – Serena Bortone ha spudoratamente flirtato con l’aitante giovanotto. “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute”, ha proposto Lorenzo Viotti con voce suadente. “Magari insieme”, ha replicato maliziosamente la Bortone a Oggi è un altro giorno.

Stando a quanto spifferato dal portale di Roberto D’Agostino Lorenzo e Serena si sarebbero poi visti fuori dagli studi Rai, lontano dalle telecamere. La coppia è stata avvistata a cena sabato sera in un noto ristorante gourmet della Capitale, con vista suggestiva sui tetti della città. Dagospia fa sapere che i due hanno poi lasciato il locale insieme. Come avranno proseguito la serata?

La vita privata di Serena Bortone

Serena Bortone, 50 anni, non è sposata e non ha figli. In una recente intervista ha ammesso di non avere un compagno fisso ma di credere molto nell’amore. Al contrario non ha mai dato troppa importanza al matrimonio bensì all’indipendenza.

La bionda conduttrice è presente sui social network ma non mostra nulla del suo privato, che preferisce mantenere top secret. Su Instagram e Facebook Serena Bortone condivide solo immagini e video di lavoro. Ad oggi non si conoscono i dettagli delle sue relazioni passate.

La professione di Serena Bortone

Serena Bortone è sempre stata molto devota al suo lavoro. A fine anni Ottanta è approdata a Rai Tre e per tanti anni è stato uno dei volti della terza rete Rai. Ha lavorato ad: Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Lubrano, Mi manda Rai Tre. Dal 2010 al 2020 è stata al timone di Agorà.

Oltre ad essere una conduttrice Serena Bortone è una giornalista politica e di reportage. Tanti i documentari che portano la sua firma. Un lavoro indubbiamente intenso quello di Serena che, molto probabilmente, l’ha spinta a trascurare la vita privata.