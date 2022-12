Serena Bortone, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 23 dicembre, a un certo punto si è collegata con il suo inviato. Il giornalista si trovava a San Gregorio Armeno da un artigiano che costruisce e vende presepi. Durante il collegamento il commerciante ha inizialmente spiegato le particolarità di alcuni tipi di presepi presenti nella sua bottega, poi ha aggiunto che ultimamente sono in molti a richiedere statuine personalizzate, raffigurati loro stessi o persone care.

Dopo che l’artigiano ha spiegato per filo e per segno come poter domandare le statuette personalizzate (“Questa è una nuova idea regalo, servono tre foto: un frontale, un profilo e una intera. E noi riproduciamo fedelmente la statuina richiesta”), la Bortone lo ha interrotto bruscamente. Prima di prendere parola la si è anche vista fare delle espressioni in cui si è notato il suo disappunto per ciò che stava andando in onda.

“Mi sentite, pronto? Vi dico, anche un po’ meno narcisismo, la statuina di voi stessi nel presepe anche no“, ha dichiarato la giornalista piuttosto basita. Il commerciante ha cercato di giustificarsi dicendo che le statuette personalizzate sono un bel gesto da riservare ad una persona cara. Tuttavia la conduttrice Rai, ancora una volta, ha manifestato il suo parere contrario: “Figuriamoci, poi è un business ma mi sembra un po’ mitomane, no?”. Dopo tale chiosa ha fatto calare rapidamente il sipario sul collegamento.

Il caso Remigi

La Bortone è giornalista dal temperamento ferreo. E questo temperamento è venuto fuori anche nel “caso Remigi“. Il cantante ha palpeggiato il sedere della collega Jessica Morlacchi in trasmissione. Striscia la Notizia ha fatto diventare virale il video dell’accaduto e l’artista è stato allontanato dalla trasmissione e licenziato dalla Rai. In quell’occasione la conduttrice aveva dichiarato: “Remigi si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”.

Ospite però da Francesca Fialdini a ‘Da noi… A ruota libera’, la giornalista ha spiegato come ha vissuto privatamente il caso: “Davvero, è stato un grande dolore, un grande dispiacere perché, come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici – e lavorando ad un quotidiano lo sai -, rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Una notizia che mi ha molto amareggiato“. La Bortone ha anche sottolineato di essere d’accordo con la decisione presa dall’azienda di allontanare Remigi.

La giornalista è stata anche attaccata da più fronti. C’è chi ha sostenuto che avrebbe dovuto manifestare più vicinanza all’artista milanese. Tra questi anche Maurizio Costanzo che durante la sua trasmissione radiofonica su R101 ha sostenuto che se la Bortone aveva “un briciolo di umanità” doveva richiamarlo. Remigi, ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti, ha affermato che prima del “fattaccio” aveva un bel rapporto con la conduttrice, ma che una volta allontanato dalla trasmissione non l’ha più sentita. Per la piega presa dalla situazione si è detto molto dispiaciuto..