Serale Amici, cosa succede a Nicolai: in casetta cambia tutto

Amici Serale, Nicolai Gorodiskii sorprende: cosa è successo al ballerino? Le ultime news

Cosa sta succedendo a Nicolai ad Amici 19? In casetta tutto sembra essere cambiato dopo la puntata di venerdì sera, in cui Maria De Filippi ha cercato di mettere pace tra lui e Javier Rojas. Nel daytime di oggi abbiamo visto Nicolai e Gaia confrontarsi serenamente sulla puntata che si era appena conclusa. La cantante diceva che è stata una puntata bella e il ballerino rispondeva che lo è stato anche per lui. Sorridevano come non avevano fatto fino a oggi, poi a loro si è aggiunta Giulia e Nicolai ha rincuorato anche lei. E poi c’è stata un’altra sorpresa quando Jacopo Ottonello è tornato in casetta per fare i bagagli. Le immagini in casetta hanno colpito non solo per il clima disteso tra i semifinalisti, ma anche per le parole di Jacopo nel salutare tutti e per il fatto che anche tra loro non hanno potuto abbracciarsi.

Nicolai ad Amici cambia in casetta: le parole a Jacopo

Si sono salutati allungando le mani, come hanno fatto Javier e Nicolai sotterrando l’ascia di guerra. Jacopo prima di andare via ha anche detto qualcosa a ognuno dei rimasti in casetta. Nicolai era con loro, in cerchio, con un sorriso come tutti gli altri e questo è già sorprendente per chi ha seguito i daytime delle passate settimane. Il ballerino era solito isolarsi sin da subito dopo la puntata, raramente si era fermato con gli altri concorrenti a chiacchierare e confrontarsi. Invece dopo la puntata di venerdì sera è successo e il clima era disteso. Jacopo a Nicolai si è rivolto dicendo di non avere molto da dire, ma a sorpresa il ballerino ha preso la parola. Nicolai a Jacopo ha detto: “Io ti voglio dire una cosa. Che sei un grande, che sei un esempio per tutti i ragazzi per il rapporto con le donne, e tutto quanto l’amore che hai”.

Amici, Jacopo e le raccomandazioni a Nicolai: “Non ti far prendere dalla rabbia”

Poi si sono dati appuntamento per una partita a calcetto quando tutto sarà finito, ma il cantante prima di andare via ha fatto una raccomandazione sia a Nicolai sia a Javier. “Tu mi raccomando qua dentro cerca di essere sempre te stesso, non ti fare prendere dalla rabbia che hai. Buttala fuori ballando, esprimiti così. È stato bellissimo quando vi siete chiesti scusa, deve essere una sana competizione. Siete due ballerini formidabili, chi ve lo fa fare di farvi del sangue marcio”, queste le parole di Jacopo ai due ballerini.