Si comincia a parlare del Serale di Amici 22 e di tutti i nomi che lo andranno a comporre. I professori hanno un posto assicurato, loro decideranno chi dei propri allievi portare al Serale. Ma chi li giudicherà? I giudici del Serale di Amici 22 non sono ancora ufficiali, ma cominciano a saltare fuori dei nomi. The Pipol ha svelato che potrebbe riunirsi una ex coppia molto amata del talent show: Emma Marrone e Stefano De Martino. Entrambi sono diventati colonne portanti di Amici, oltre che due dei volti più noti.

Emma e Stefano sono molto amati dal pubblico, ma soprattutto sono stati fidanzati in passato. Ciò che è successo è ben noto a tutti: stavano insieme, poi è arrivata Belen Rodriguez ad Amici e il resto è storia. Negli ultimi anni Emma e Stefano hanno ritrovato un rapporto non solo civile, ma di stima reciproca e di supporto. Sarebbe di sicuro molto curioso rivederli insieme nella giuria del Serale di Amici 22, ma meglio attendere notizie ufficiali in merito.

Oggi invece sui social si sta parlando dei ballerini professionisti del Serale di Amici 22. Anche i nomi del corpo di ballo sono sempre attesissimi perché si nascondono sempre dei ritorni. Ex allievi che tornano ad Amici come professionisti e succede ogni anno. Pare che questa edizione non sarà da meno e a spoilerare qualche nome è stata Elena D’Amario. La professionista ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui è insieme ad altri quattro ballerini. Due sono ex allievi, due no.

Tra i nomi ci sono quelli di Jhon Cruz, che nella biografia su Instagram ha già inserito Amici, e Vanessa Cavedoni, che ha già danzato al Serale in passato. E poi ci sono loro due: Alessandro Cavallo e John Erik saranno professionisti al Serale di Amici 22? Alessandro è uno dei danzatori che è piaciuto di più al pubblico, finalista di Amici 20. John ha partecipato l’anno scorso, è arrivato al Serale ma è stato eliminato dopo qualche puntata. Anche in questo caso sono supposizioni, ma i fan sperano che quello di Elena sia davvero uno spoiler sul Serale…