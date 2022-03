Serale Amici 2022, ex allieva discussa torna tra i professionisti? L’indizio

Nella 20esima edizione ci sono state due ballerine finite spesso in discussione per il loro talento: una potrebbe tornare come professionista

Il pomeridiano si è concluso, adesso è tempo di concentrarsi sul Serale di Amici 2022. Da oggi in poi, anche se manca un pezzo di puntata di ieri che andrà in onda nel daytime, i fan hanno voglia di sapere tutto ciò che succederà al Serale. Non solo per quanto riguarda gli allievi, che diventano in questa fase dei concorrenti di una gara a tutti gli effetti, ma anche per tutto ciò che ruota intorno a loro. E così si è spostata l’attenzione sullo show. Il direttore artistico del Serale 2022 è Stéphane Jarny, che ha già ricoperto questo ruolo lo scorso anno subentrando a Giuliano Peparini. Proprio Jarny potrebbe aver richiamato una ballerina che ha conosciuto nella passata edizione.

Anche i ballerini professionisti del Serale di Amici sono super attenzionati dal pubblico, perché in cerca di ex allievi che tornano nei panni di professionisti. In passato ce ne sono stati tanti, non sono affatto pochi gli allievi di danza che sono tornati come professionisti. Sia nel pomeridiano sia soprattutto nel Serale, dove la mole di lavoro aumenta e c’è bisogno di più persone. Il corpo di ballo è numeroso in modo da poter affrontare qualsiasi coreografia, anche quelle in cui c’è bisogno di un folto schieramento di ballerini sul palco, dietro al concorrente o intorno a lui.

Chi è la ballerina dell’anno scorso che potrebbe tornare? Un nome sul quale in pochi avrebbero scommesso, fan e sostenitori a parte. Ci sarà Rosa Di Grazia tra i professionisti del Serale di Amici 21? Lei ha avuto un percorso decisamente tortuoso l’anno scorso e a differenza di Serena Carella non è riuscita a convincere Alessandra Celentano che si sbagliava. Anche Serena infatti non ha convinto la Celentano nei primi mesi, poi è migliorata e la maestra ha ammesso che anche per lei merita il Serale. Rosa no, non ha mai convinto la Celentano, ma forse potrebbe aver convinto un’altra persona che è importante al Serale.

Stéphane Jarny potrebbe aver detto sì ad avere Rosa Di Grazia professionista ad Amici 21. La ballerina ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si trova dietro le quinte di un programma, e si è taggata presso gli studi Elios. Proprio gli studi di Amici. E quello della foto potrebbe essere il backstage del Serale. Per ora solo indizi e ipotesi, potrebbe trattarsi di un altro programma come potrebbe essere Amici. Resterebbe da vedere se il direttore artistico le riserverebbe un ruolo in prima fila oppure se Rosa verrebbe schierata in quelle coreografie dove serve un gran numero di ballerini. In un caso o nell’altro, per lei sarebbe una grande soddisfazione. Così come sarebbe soddisfatta anche Lorella Cuccarini, che l’ha sempre difesa e ha sempre creduto in lei.