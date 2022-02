Serale Amici 2022, dopo il FantaSanremo c’è il FantaAmici: come funziona

Arriva il FantaAmici al Serale 2022, così gli orfani del FantaSanremo si sentiranno meno smarriti. In realtà questo gioco aveva già travolto entrambi i programmi già l’anno scorso, ma non avevano avuto la stessa risonanza di quest’anno. Grazie a Sanremo 2022 infatti il Fantagioco ha conquistato la televisione, coinvolgendo tutti, dai più grandi ai più piccoli. Il meccanismo del FantaAmici dovrebbe essere pressappoco lo stesso del FantaSanremo, quindi chi deciderà di partecipare avrà un tot di monete per comporre la sua squadra. Ogni allievo e ogni professore ha un valore diverso, per cui si dovranno fare scelte ponderate per riuscire a prendere i propri preferiti.

Al momento pare ci sia un po’ di confusione a proposito del FantaAmici su Twitter e su Instagram. Stanno spuntando diversi profili con questo nome, ma quello a cui fare riferimento è uno solo e dovrebbe essere @fantaamiciserale su Instagram e @FantaAmici su Twitter. Questi profili sono seguiti al momento anche da Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Ora come ora sul sito del FantaAmici c’è una sola informazione: “Stiamo tornando”.

La data fissata all’inizio del gioco è il 20 febbraio 2022, quando sarà possibile scoprire anche il regolamento del FantaAmici 2022. Non dovrebbe allontanarsi molto dal FantaSanremo, per cui in base a ciò che succede a un allievo o a un professore che si ha in squadra si accumuleranno punti. O si perderanno, in caso di malus. Sul profilo Instagram però c’è già qualche informazione su come funziona il FantaAmici del Serale 2022:

Le squadre sono composte da 5 alunni e 1 professore;

I partecipanti hanno a disposizione 1000 monete per poter acquistare i componenti della squadra;

I punteggi verranno assegnati in base al comportamento di alunni e insegnanti durante tutto il Serale;

Ci saranno dei minigiochi lanciati sui social ai quali possono partecipare i proprietari delle squadre, nel tentativo di accumulare ancor più punti.

Altri dettagli, per esempio quanti punti valgono le varie azioni, saranno resi noti il 20 febbraio prossimo. Partecipare al FantaAmici sul Serale 2022 è gratuito: gli organizzatori hanno specificato tra le risposte ai commenti che non si deve assolutamente pagare un somma. Diverso è il discorso nel caso in cui una comitiva di amici decidesse di formare una lega personale, con una quota di partecipazione che poi sarà il montepremi per primo, secondo e terzo classificato. Insomma, come succede con il fantacalcio.