Serale Amici 2022, chi rischia: classifiche allievi, Calma vuole abbandonare

Nel daytime di oggi la produzione ha chiesto agli allievi di darsi i voti a vicenda. In base a questi voti sono state stilate due classifiche per scoprire chi rischia il Serale di Amici 2022. O meglio, chi lo rischierebbe secondo loro, perché gli unici ad avere potere di bocciare o promuovere un allievo al Serale sono i professori. Tuttavia queste classifiche saranno importanti ai fini di quella generale, in base ai quali sempre l’insegnante decide se eliminare o meno l’ultimo in classifica. I voti di oggi sono stati divisi in due: da una parte la classifica degli allievi già al Serale, dall’altra quella di coloro ancora in attesa.

La produzione ha spiegato che basandosi sul numero di posti da loro indicato, ovvero 14, ci sarebbero solo altri nove posti. Cinque sono stati già assegnati. Come già spiegato da Maria, però, i prof potrebbero anche portare tutti e loro si adeguerebbero con le puntate. Nelle classifiche quindi gli ultimi quattro sarebbero eliminati, secondo gli allievi stessi. I voti di Carola, Michele, Dario, Sissi e Alex hanno generato questa classifica:

Luigi 9.34 LDA 8.86 Serena 8.72 John Erik 8.54 Crytical 8.1 Christian 8.06 Aisha 8.04 Albe 7.78 Alice 7.68 Leonardo 7.28 Nunzio 6.98 Calma 6.94 Gio Montana 6.18

Secondo questo ordine, dunque, i quattro che non dovrebbero accedere al Serale sarebbero Gio Montana, Nunzio, Calma e Leonardo. Un po’ diversa è la classifica dei voti degli stessi allievi non ancora al Serale di Amici 21:

Luigi 8.98 LDA 8.88 Christian 8.68 Serena 8.52 John Erik 8.46 Crytical 8.27 Albe 8.26 Alice 7.83 Leonardo 7.76 Aisha 7.75 Nunzio 7.63 Calma 7.24 Gio Montana 6.80

In questo caso Leonardo rientrerebbe tra gli allievi del Serale di Amici 2022 e Aisha no. Gio Montana non ha reagito male all’ultimo posto, anzi ne è sembrato consapevole. Sa di aver sbagliato sia le prove generali sia l’esibizione in puntata: “Cosa vuoi che deve arrivare?”.

Calma in crisi ad Amici 21: vuole lasciare la scuola

Calma era già in crisi prima di queste classifiche. Dopo la scorsa puntata, dove è finito nelle ultime posizioni sempre nelle ormai onnipresenti classifiche, si è sfogato con Sissi. Sente di non dare il massimo e non vorrebbe arrivare al Serale per fare da contorno. Quindi ha chiesto al ballerino Michele di chiacchierare e si è sfogato:

“Me ne voglio andare. Non riesco a esprimermi. Non riesco a mettermi nella condizione di essere al meglio di me. Mi sento in bilico tra il fare una cosa bene e tre male. Al netto di quello che sono gli elementi qua dentro non sento di essere in grado di emergere. Stare qua e fare il ruolo marginale, di quello che sta agli ultimi posti e non emerge lo trovo più controproducente di non esserci”

Calma vorrebbe abbandonare Amici 21, ma Michele lo ha convinto a non farlo. Per il momento almeno. Il ballerino gli ha detto che ha una bellissima voce e che potrebbe usarla in tanti modi. Lo ha invitato a credere di più in sé stesso perché ha tanto da dare ancora. Calma ha risposto così:

“Per credere in me stesso ho bisogno che per ogni piccola cosa che faccio mi venga riconosciuto che la faccio. Quello che succede qua dentro poi va applicato a quello che è fuori. Ho bisogno di sentire l’apprezzamento e il gradimento di chi mi ascolta, degli spettatori del programma. Non mi sento di fare il meglio, che le persone stanno vedendo al 100% come sono artisticamente. Mi sento trattenuto. Dovrei fare qualcosa per invertire la rotta”

Michele ha invitato Calma a non mollare e pare che il cantante si sia convinto a darsi un’altra possibilità.

Amici 21, Christian ultimo nella classifica di danza: “Non c’è equità”

Nel frattempo è arrivata anche la classifica generale del ballo:

John Erik Leonardo Serena Nunzio Alice Christian

Christian non ha reagito per niente bene all’ultimo posto e soprattutto si è fatto un’idea del perché è in ultima posizione. Questo lo sfogo del ballerino:

“Lo sapevo, ho fatto le gare di classico e mi ha abbassato tutto. Mi penalizzano un sacco. Se vado a casa così… Boh. Se tutti avessero fatto le stesse cose non sarebbe così la classifica”

In effetti la sua è una media basata su tante gare ormai, al contrario per esempio di Leonardo che è arrivato da poco nella scuola. O di John Erik e anche di Nunzio. Loro due non hanno fatto le gare di tecnica di classico, per esempio, e già questo avrebbe potuto abbassare la loro media dei voti. Per Christian a questo punto, con tutti i nuovi ingressi e le tante gare saltate, si dovrebbe ricominciare da capo e azzerare tutto. “Non ha più senso così. Mi dà fastidio, non c’è equità”, ha concluso. Cosa succederà adesso ad Amici 21?