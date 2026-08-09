Senza Cri di Amici ha rimosso il seno: i motivi della drastica decisione e le foto prima e dopo

Senza Cri, cantante che ha raggiunto la popolarità televisiva grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è sottoposto a un’operazione chirurgica tramite cui ha rimosso il seno. Intervistata da Vanity Fair, l’artista non binary ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a prendere una decisione così drastica. Inoltre, ha confessato di sentirsi meglio con il suo corpo dopo l’intervento. E infatti non ha avuto problemi a mostrarsi sui social senza maglia.

Amici, Senza Cri ha rimosso il seno: “Mi piaccio”

“Perché in qualche modo mi piaccio ed è una nuova sensazione per me”, ha dichiarato a Vanity Fair, in riferimento alla scelta di mostrarsi sulle piattaforme digitali senza alcun tipo di remora. La rimozione del seno, per Senza Cri, è stata una liberazione. Dopo l’intervento ha smesso di fasciarsi il seno per renderlo meno evidente, pratica nota come binding, a cui ricorreva spesso prima di uscire di casa:

“Vedevo quanto fosse più semplice la vita degli altri ragazzi. Si svegliavano, facevano la doccia e andavano. Io dovevo chiudermi in bagno, fasciarmi e medicarmi, perché ti fai anche male”, ha confessato. Inoltre la fasciatura condizionava le sue giornate, anche quando ha frequentato la scuola di Amici. In particolare, Senza Cri ha confidato che aveva paura a danzare e a saltare liberamente, in quanto temeva che si vedesse il seno.

“Certe volte non hai ossigeno. Questa pratica significava soffocare. Era un iter che mi toglieva tempo e mi faceva sentire differente. Soffocavo anche metaforicamente, passavo la vita a non vivere”, ha aggiunto l’artista.

Cos’è il binding

Il binding è una pratica usata da alcune persone per nascondere il seno attraverso l’utilizzo di una fascia o di un capo d’abbigliamento contenitivo che comprime il torace. Viene usato da coloro che non si sentono a loro agio con il loro corpo. Chi ricorre al binding può però riscontrare alcuni problemi: se la compressione è troppo forte o viene mantenuta per diverse ore possono sorgere disturbi, come dolore al torace o alla schiena, irritazioni della pelle, formicolii e difficoltà respiratorie.

L’intervento di rimozione del seno: come funziona

L’intervento di mastectomia nell’ambito del processo di affermazione di genere ha il fine di avere un corpo con un torace piatto attraverso l’eliminazione del tessuto mammario. Come riporta Fanpage.it, a seconda delle caratteristiche della persona e dell’esito che si vuole ottenere, il chirurgo può scegliere tra tecniche diverse, che possono prevedere anche il riposizionamento o la riduzione dell’areola e del capezzolo. Senza Cri, per il momento, ha preferito non rivelare i dettagli dell’operazione a cui si è sottoposto.

Senza Cri, ad Amici, ha iniziato una relazione con Antonia Nocca. Finito il talent, i due artisti hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine dei loro percorsi nel programma, sebbene per diversi mesi abbiano voluto mantenere riserbo sui loro rapporti. Si è capito che stavano assieme nel settembre 2025, quando hanno postato sui social la foto di un bacio romantico.