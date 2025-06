Selvaggia Roma si sposa: proposta da sogno e anello da urlo

Si sono conosciuti nel 2022 e da quel momento non si sono più lasciati. Oggi, Selvaggia Roma e Luca Teti hanno una famiglia splendida e presto diventeranno marito e moglie. Il calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio durante i festeggiamenti del battesimo della loro figlia, con una sorpresa strepitosa che ha fatto il giro del web. Dopo il video, poche ore fa l’influencer ha pubblicato alcune foto, soffermandosi in particolare sull’anello.

Selvaggia Roma e Luca Teti: la proposta di matrimonio

Selvaggia Roma e Luca Teti non perdono occasione per celebrare il loro amore. Qualche giorno fa hanno festeggiato il battesimo della più piccola di casa e, proprio in quell’occasione, il calciatore ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. La sorpresa che ha organizzato per lei è stata davvero una chicca. L’influencer, bendata e accompagnata da amici all’esterno del locale, si è ritrovata davanti il fidanzato con l’anello e una scritta a led: “Mi vuoi sposare?”.

Non appena ha tolto la benda, Selvaggia è scoppiata a piangere e lo ha raggiunto. Luca, inginocchiato, le ha dato l’anello e, tra pianti e felicità, è arrivato il fatidico sì.

Dettagli sull’anello

L’anello scelto per la proposta non è passato inosservato e ha incuriosito migliaia di fan che seguono e supportano Selvaggia Roma da anni sui social. Sono stati proprio loro a chiederle qualche dettaglio in più sul prezioso dono, e la diretta interessata li ha accontentati, pubblicando delle foto più ravvicinate.

L’anello, in oro bianco, è impreziosito da un brillante di una marca molto conosciuta. Alla futura sposa è piaciuto molto ed anche ai follower che non hanno perso occasione per augurare alla coppia tanta felicità. Sul costo dell’anello non si hanno specifiche.

Come si sono conosciuti Selvaggia Roma e Luca Teti

Il 2022 è stato un anno speciale per Selvaggia Roma: ha conosciuto colui che è diventato l’amore della sua vita e il padre di sua figlia, Luca Teti. Sul loro primo incontro e le modalità in cui si sono ritrovati non ci sono dettagli noti, i due hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla loro storia d’amore che, però, è stata supportata e sostenuta fin dall’inizio dai fan.

Lui, calciatore romano, e lei, influencer ed ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello VIP, si sono frequentati per poi intraprendere una relazione ed oggi hanno trovato quell’equilibrio che li rende una coppia unica. Tra loro c’è empatia, rispetto, fiducia reciproca oltre l”amore. Hanno da poco celebrato l’arrivo di una bambina che ha reso ancora più forte e viva la loro storia.