Selvaggia Roma diventa cantante, pioggia di critiche: “C’è gente pazza”

Selvaggia Roma debutta come cantante: la canzone Dammi un Mojito genera critiche

Dammi Un Mojito è il brano con cui Selvaggia Roma debutta come cantante. A partire dallo scorso 20 luglio, la canzone, registrata con Cupido e Sonya Queen, è disponibile su Youtube. E proprio da questo momento che moltissimi haters si sono lasciati andare a delle forti critiche nei confronti di Selvaggia. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, come sempre, non le manda a dire e così decide di dare una risposta a tutti coloro che pare non siano riusciti ad apprezzare questo nuovo progetto. C’è chi evidentemente non riesce a vederla nelle vesti di cantante e si è lasciato andare a forti critiche. In particolare, sotto il video del brano, condiviso dalla Roma sulla sua pagina di Instagram, è possibile leggere i numerosi commenti negativi di cui vi stiamo parlando. Selvaggia ha prontamente risposto alle accuse e ora sceglie di condividere delle Stories. L’ex partecipante di Temptation Island si lascia andare a delle grandi risate, convinta che quelle che le vengono rivolte non siano critiche.

Selvaggia Roma risponde alle critiche e non si lascia andare a delle grandi risate

Di recente abbiamo assistito all’uscita del brano di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, i quali hanno scelto di essere protagonisti di questo nuovo e inaspettato progetto solo per gioco. Non solo, anche Teresa Langella ha visto la pubblicazione della sua nuova canzone. Ed ecco che il pubblico ha assistito anche all’uscita della prima hit di Selvaggia. Per quest’ultima non sono mancate le critiche. Pare che una parte del pubblico non abbia apprezzato questo nuovo progetto, sebbene ci siano tanti altri fan che continuano a sostenerla. Ora, però, Selvaggia non ci sta e risponde: “Non sono critiche e nemmeno le accetto. C’è gente pazza in giro, ma io vi amo lo stesso.” La Roma non appare furiosa, anzi non riesce a trattenersi dalle risate. Eppure ci tiene a far sapere ai suoi haters di non sentirsi per nulla toccata dalle critiche.

Selvaggia Roma contro gli haters: “Vi voglio bene”

“Lo vedete questo sorriso? Non lo riuscirete mai a togliere e mai riuscirete a farlo. Vi voglio bene e vi mando un bacio”, conclude Selvaggia. La Roma, inoltre, informa i suoi haters che presto potrebbe uscire un altro brano che la vede nelle vesti di cantante.