Selvaggia Roma, caos Pomeriggio 5 per polemiche cinesi: la d’Urso non ci sta

Pomeriggio 5, Selvaggia Roma contro i cinesi: è polemica in trasmissione

Polemica rovente a Pomeriggio Cinque per le parole usate da Selvaggia Roma nei confronti della popolazione cinese in Italia a seguito della diffusione del Coronavirus in tutto il mondo. Polemica che è nata sul profilo Instagram dell’ex di Temptation Island ma che Barbara d’Urso ha portato in studio cercando in tutti i modi di far chiedere scusa alla diretta interessata. “Sembra veramente che io sia razzista – ha spiegato Selvaggia –. Mi prendo le mie responsabilità ma non me ne pento. Io – ha proseguito parlando di un messaggio in cui diceva di essere razzista con i cinesi – ho risposto e mi sono un po’ alterata, è uscita la selvaggia che è in me. Ho un caratteraccio a volte”. “Dire ‘Sono razzista’ contro qualsiasi cosa – queste le parole di Roberto Alessi, presente in studio –… Hai detto una scemenza di tali dimensioni che io approfitterei per chiedere scusa non ai cinesi ma a tutti. Sei vergognosa!”.

Selvaggia Roma, la polemica sui cinesi scatena il caos: anche Barbara d’Urso interviene

Selvaggia ha anche spiegato che pure lei è stata spesso discriminata per le origini tunisine ma questo non ha placato gli animi: “Proprio perché ti sei sentita trattata in modo razzista tu…”, queste le considerazioni della conduttrice. “Tu non puoi essere qua e dire ‘Non mi pento’ in un momento davvero difficile, dove i cinesi sono discriminati in ogni misura e ogni maniera”, queste invece le parole di Karina Cascella che oggi tra l’altro si è scontrata con Cristian Imparato dopo essere stata accusata di ritoccare eccessivamente le proprie foto. “Perché – ha concluso la d’Urso dopo aver notato che gli animi si stavano accendendo – prima di fare una storia non conti fino a cinquanta?”. Insomma diciamo che la Roma non ne è uscita proprio bene e che forse – come le ha consigliato la stessa Karina – dovrebbe gestire in modo meno approssimativo il suo profilo Instagram.

Non è la prima polemica che travolge Selvaggia: cos’è successo in passato all’ex di Temptation Island

Non è la prima volta infatti che Selvaggia si trova a vivere situazioni spiacevoli: ricordiamo ad esempio quando per dire di avere la pancia si paragonò ai bimbi africani. Possiamo comprendere che il Web stia diventando un mondo sempre più difficile, dove i personaggi pubblici devono fare attenzione a qualsiasi passo essi facciano, ma certi scivoloni – come quello sulla comunità cinese, a cui mandiamo un grande abbraccio – potrebbero essere evitati senza ombra di dubbio con grande facilità.