Selvaggia Lucarelli torna a Ballando con le stelle? Canino l’affossa

In un’intervista a Gay.it Fabio Canino, conduttore radiofonico e giudice di Ballando con le stelle, ha parlato della sua partecipazione alla 38° edizione del Lovers Film Festival di Torino, il più antico festival italiano dedicato ai temi LGBTQI+, diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai. Nel corso della conversazione con il giornalista, Canino non ha perso l’occasione per sparare a zero sul governo Meloni, non nascondendo le sue preoccupazioni riguardo l’influenza dell’attuale esecutivo sulle nomine Rai. E sul rapporto lavorativo con la collega Selvaggia Lucarelli non le ha mandate a dire.

I rapporti con Selvaggia Lucarelli

Com’è facile immaginare, in seguito alle polemiche che ci sono state in studio durante l’ultima edizione di Ballando con la stelle, al conduttore radiofonico è stato chiesto se tra lui e Selvaggia Lucarelli, anch’ella giudice del programma di Milly Carlucci, si fossero incrinati i rapporti. Canino ha quindi provato a spiegare cosa fosse successo tra lui e la collega: “Se nelle altre edizioni ogni giudice dava un suo voto e la cosa finiva lì, quest’anno alla fine di ogni giudizio c’era Selvaggia che dava il giudizio sul giudizio del collega. Stiamo comunque parlando di una giuria fatta da persone diverse, che vengono da esperienze diverse, quello che si vede è vero, è proprio quello che succede, non c’è niente di finto. Se una sera ti girano le scatole si vede che ti girano le scatole”.

Infine, riguardo la presenza in giuria della Lucarelli nella prossima edizione del programma, Canino ha tagliato corto: “Non ne ho la più pallida idea, te lo dico sinceramente. Ho altro a cui pensare”.

L’esperienza a Ballando con le Stelle e la paura di essere escluso

Successivamente, il giornalista è passato a parlare della longeva partecipazione del giudice a Ballando con le stelle. Alla domanda su come mai, nonostante le preoccupazioni sul governo di Giorgia Meloni, non si sia mai posto dei freni riguardo le sue affermazioni, Canino ha risposto senza indugio: “Ci ho fatto i conti da sempre, mi sono sempre esposto ma non la considero nemmeno un’esposizione. Non credo ci siano altre possibilità se non dire la verità. Ma io trovo fondamentale dire le cose, perché a forza di stare zitti si arriva alla Meloni.” Ha poi continuato: “Hanno tutti paura e stanno tutti zitti. Alzano la voce solo quando devono promuovere un disco, un film, un libro. In quel caso sono tutti amici della comunità. Quando c’è veramente da dare una mano, stanno tutti zitti“.

Inevitabile il commento sulle nuove nomine Rai e sull’influenza del governo su di esse: “Le hanno già messe le mani in Rai, basta guardare i programmi in onda”, ha confessato il giudice di Ballando con le stelle. Infine, alla domanda diretta del giornalista riguardo la possibilità per Canino di essere tagliato fuori dai giochi, lui ha risposto rassegnato: “Quello che dovevo fare l’ho fatto. Il mio percorso è segnato, so di essere un privilegiato. Poi sono molto furbi, non è che ti spostano in modo tale che tu possa lamentarti. È una cosa lenta, ti lavorano ai fianchi”.

Per ora, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, la partecipazione di Canino alla trasmissione di Rai 1 sarebbe confermata. Per la gioia di molti telespettatori, il programma di Milly Carlucci tornerà a ottobre con una nuova stagione.

I saluti a Milly Carlucci

A probabile conferma della rinnovata partecipazione di Fabio Canino al programma di Milly Carlucci, è apparso sul web un video in cui il giudice manda i suoi saluti alla conduttrice dicendosi pronto ad affrontare una nuova stagione del programma: “Finalmente si riparte, non vedevo l’ora.”

A conclusione del videomessaggio, Canino ha voluto trasmettere ai telespettatori di Ballando con le stelle una riflessione sul programma, senza perdere l’occasione per lasciarsi andare a una sagace battuta sulla classe politica italiana: “È giusto che Ballando con le Stelle sia su una rete del servizio pubblico perché noi facciamo un servizio sociale. Ma vogliamo parlare di tutti quei politici che a fine carriera arrivano da noi? Meglio lì che in altre parti: li potremmo trovare per la strada e dovremmo chiamare Chi l’ha visto?. Venite da noi, non andate in Parlamento. Da noi al massimo sbagliate un cha cha cha, in Parlamento sono guai.”